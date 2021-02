Capodanno cinese 2021: date, animale e quanto dura

Il Capodanno cinese, noto anche come capodanno lunare (in quanto segna l’inizio di un nuovo ciclo lunare) o Festival di primavera, è la festa tradizionale più importante della Cina. Quali sono le date, quanto dura e qual è l’animale del 2021? Prima di approfondire l’argomento è bene sapere come le famiglie cinesi lo festeggino passando del tempo insieme e per, questo, è scandito da quella che viene definita come la “più grande migrazione umana del mondo” in quanto tutti i cinesi emigrati tornano a casa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Capodanno lunare 2021.

Capodanno cinese 2021, animale

Il 2021 è l’anno del bue. Il segno zodiacale del Bue occupa la seconda posizione nello zodiaco cinese. Gli altri 12 animali di quest’ultimo sono il ratto, il bue (appunto), la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Il segno del bue si caratterizza per l’onestà, l’affidabilità, la forza e la determinazione. Chi è del segno del bue generalmente ha grande pazienza e desiderio di migliorarsi.

Capodanno cinese 2021: date