Concerti Coma_Cose nel 2021: date, biglietti e scaletta

Concerti Coma_Cose nel 2021: date

Sarà un’estate di appuntamenti dal vivo per i Coma_Cose: dopo il grande successo della canzone sanremese Fiamme negli occhi, certificata Disco di Platino, a distanza di un mese dall’uscita del nuovo disco Nostralgia e dopo la recente partecipazione al concerto del Primo Maggio di Roma, Fausto Lama e California hanno svelato le prime date del NOSTRALGIA TOUR che li porterà a performare da Nord a Sud a partire da giugno di quest’anno. I concerti dei Coma_Cose da sempre sono fortemente evocativi e punteggiati da momenti capaci di diventare iconici come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston. Ecco le prime date confermate:

12.06.21 BOLOGNA, Arena Puccini

27.06.21 GARDONE RIVIERA (BS), Festival del Vittoriale Tener-a-mente

03.07.21 REAL SITO DI CARDITELLO (CE), Carditello Festival

06.07.21 MILANO, Carroponte

11.08.21 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

27.08.21 ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica

Concerti Coma_Cose nel 2021: biglietti

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di www.vertigo.co.it e i biglietti si possono acquistare su www.vertigo.co.it/it/coma-cose. “Se la prossima Estate sarà quella della ripartenza – ha dichiarato il duo – allora non potranno mancare i concerti. Finalmente possiamo annunciare che anche noi saremo sui pachi di tutto lo stivale a portare dal vivo le canzoni di Nostralgia e tutto il resto del nostro repertorio. La formazione con cui suoneremo sarà allargata e inedita, canteremo, grideremo e ci commuoveremo insieme. Presto altre date, speriamo tante, tantissime”.

Leggi anche:

Concerti Coma_Cose nel 2021: scaletta

I ragazzi porteranno sul palco uno show potente ed emotivamente coinvolgente, presentando dal vivo i brani del nuovo album e le canzoni che hanno segnato la loro storia d’amore e rivalsa – un formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano. Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito alla scaletta. “Il disco si chiama così perché racchiude tutto il concept dell’album infatti parla della nostra nostalgia in maniera molto intima e racconta le nostre storie prima che ci conoscessimo. Ha un punto di vista singolo come scrittura, è un disco diverso dal solito, c’è un sound, un tipo di scrittura che si discosta dal passato. Siamo da poco reduci dall’esperienza di Sanremo che è stata una deviazione del nostro percorso ed è stato importante, anche perché la canzone che abbiamo portato è stata accolta bene dal pubblico, dalle radio. Il disco è molto concentrato, infatti sono solo sei canzoni e un outro, una piccola rivoluzione fare un disco oggi così breve, perché non si vedono dei dischi così concentrati”, ha dichiarato Francesca.