Concerti Maneskin 2022: date

I vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo, i Maneskin, porteranno la loro incredibile carica dal vivo per la prima volta sui palchi dei più importanti palazzetti del Bel Paese, dove presenteranno il loro secondo disco “Teatro d’ira – Vol. I” in una serie di concerti, organizzati e prodotti da Vivo Concerti. Subito sold out i biglietti per i primi quattro live al Palazzo dello Sport di Roma (14 e 15 dicembre) e al Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 dicembre) che però sono stati rimandati causa perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Ecco il tour completo con le date aggiornate:

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 23 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT recupero del 18 dicembre 2021

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Martedì 5 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT recupero del 19 dicembre 2021

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Martedì 12 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT recupero del 14 dicembre 2021

Mercoledì 13 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT recupero del 15 dicembre 2021

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo

Concerti Maneskin 2022: biglietti

I biglietti di tutti i concerti sono disponibili su Vivo Concerti e in tutte le rivendite autorizzate. Non sono stati svelati i prezzi delle nuove date, tuttavia vi elenchiamo quelli di Roma e Milano:

ROMA

Parterre in Piedi: 34,50 euro

I Anello Numerato: 57,50 euro

II Anello Numerato: 46,00 euro

III Anello Numerato: 40,25 euro

MILANO

Parterre in Piedi: 34,50 euro

Tribuna Parterre Anello A Numerata: 57,50 euro

Tribuna Gold Anello B Numerata: 51,75 euro

Anello B Laterale Numerato: 46,00 euro

Anello C Numerato: 40,25 euro

Concerti Maneskin 2022: anticipazioni

Ma non è finita qui. La band porterà per la prima volta la carica live oltreoceano, annunciando due speciali concerti negli Stati Uniti. I live sono previsti per mercoledì 27 ottobre 2021 al Bowery Ballroom di New York (NY) e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). Infine i ragazzi saranno special guest dei Rolling Stones nel loro spettacolo di sabato 6 novembre al Allegiant Stadium di Las Vegas (Nevada). Un’ulteriore consacrazione del gruppo, annunciata durante la partecipazione all’iconico Tonight Show con Jimmy Fallon, che ha segnato il loro esordio televisivo americano.

PH. Gabriele Giussani