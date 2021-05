Concerti Niccolò Fabi nel 2021: date, biglietti e scaletta

Concerti Niccolò Fabi nel 2021: date

Nonostante le difficoltà di un periodo che ormai si trascina nell’incertezza da oltre un anno e mezzo, Niccolò Fabi ha ufficializzato la ripresa del tour sospeso nel 2020. Ecco le date confermate nell’estate 2021:

24 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica – SOLD OUT (recupero concerto del 24 giugno 2020 e del 24 giugno 2021 al Teatro Romano di Ostia Antica)

25 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica – NUOVA DATA

9 LUGLIO 2021 – BOLOGNA – Sequoie Music Park (recupero concerto del 10 luglio 2020 al Sequoie Music Park di Bologna)

10 LUGLIO 2021 – VILLAFRANCA DI VERONA (VR) – Castello Scaligero – Villafranca non si arrende 2021 (recupero concerto del 27 giugno 2020 e del 27 giugno 2021 al Teatro Romano di Verona)

16 LUGLIO 2021 – CESENA (FC) – Rocca Malatestiana (Acieloaperto) – NUOVA DATA

17 LUGLIO 2021 – CESENA (FC) – Rocca Malatestiana (Acieloaperto) – SOLD OUT (recupero concerto del 25 luglio 2020)

18 LUGLIO 2021 – GARDONE RIVIERA (BS) – Anfiteatro del Vittoriale – Tener-A-Mente – (recupero concerto del 26 luglio 2020)

23 LUGLIO 2021 – SARZANA (SP) – Piazza Matteotti – Moonland Festival – (recupero concerto del 24 luglio 2020)

24 LUGLIO 2021 – FIRENZE – Piazza SS Annunziata – Musart Festival – (recupero concerto del 26 giugno 2020 e del 26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole)

30 LUGLIO 2021 – PRATA D’ANSIDONIA (AQ) – Area Archeologica di Peltuinum (Paesaggi Sonori) – NUOVA DATA

31 LUGLIO 2021 – LOCOROTONDO (BA) – Locus Festival (recupero concerto dell’8 agosto 2020)

8 AGOSTO 2021 – FORDONGIANUS (OR) – Antiche Terme Romane – Dromos Festival – (recupero concerto del 5 agosto 2020)

11 AGOSTO 2021 – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – Fortezza di Mont’Alfonso (Mont’Alfonso sotto le stelle) – NUOVA DATA

2 SETTEMBRE – SERVIGLIANO (FM) – Parco della pace (NoSound Festival) – NUOVA DATA

Il concerto previsto il 28 LUGLIO 2021 all’Arena Flegrea di NAPOLI è stato annullato.

Concerti Niccolò Fabi nel 2021: biglietti

I ticket per i live comprati in precedenza restano validi per le nuove date. Per tutti i dettagli in merito ai biglietti basta visitare il sito www.magellanoconcerti.it e www.niccolofabi.it. Tutti gli show saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Leggi anche:

Concerti Niccolò Fabi nel 2021: scaletta

“Mai come quest’anno è stato difficile organizzare un calendario di concerti. Agenzie e promoter si stanno destreggiando in un settore in grande crisi tra attese di decreti, protocolli sanitari, riduzioni di capienze, coprifuochi e molto altro. Intanto però ci siamo e ripartiamo da qui. Mi rendo conto dei disagi e mi affido alla elasticità e alla comprensione. Vi assicuro che si stanno facendo tutti gli sforzi possibili per risolvere i problemi e per fornire in tempi rapidi tutte le info che mancano. Il dato fondamentale è che questa estate si suonerà. Ancora poche settimane fa molti non ci credevano. Il resto lo risolveremo. Appoggiamoci intanto a questa bella prospettiva. Ci vediamo presto”, ha dichiarato lo stesso cantautore romano. Al momento non ci sono anticipazioni sulla scaletta, tuttavia è sicuro che al suo fianco ci saranno Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia.