Concerti Ultimo 2022: date del Tour

A pochi giorni dal grande successo che l’aveva visto esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma, nella sua città Natale, Ultimo aveva annunciato ufficialmente un tour negli stadi in giro per l’Italia. Ecco tutte le date:

Venerdì 29 maggio 2020 || Bibione @ Stadio Comunale

Mercoledì 3 giugno 2020 || Torino @ Stadio Comunale

Sabato 6 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

Domenica 7 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo

Domenica 14 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo

Giovedì 18 giugno 2020|| Milano @ Stadio San Siro

Venerdì 19 giugno 2020 || Milano @ Stadio San Siro

Venerdì 26 giugno 2020 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno 2020 || Ancona @ Stadio del Conero

Sabato 4 luglio 2020 || Pescara @ Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020 || Bari @ Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020 || Messina @ Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020 || Roma @ Circo Massimo

Il tour è stato poi rimandato al 2021 a causa della pandemia da Covid-19:

Venerdì 4 giugno 2021 • Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

@ Stadio Comunale – DATA ZERO Martedì 8 giugno 2021 • Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino

@ Stadio Olimpico Grande Torino Sabato 12 giugno 2021 • Napoli @ Stadio San Paolo – SOLD OUT

@ Stadio San Paolo – SOLD OUT Domenica 13 giugno 2021 • Napoli @ Stadio San Paolo

@ Stadio San Paolo Mercoledì 16 giugno 2021 • Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

@ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT Giovedì 17 giugno 2021 • Firenze @ Stadio Artemio Franchi

@ Stadio Artemio Franchi Lunedì 21 giugno 2021 • Modena @ Stadio Alberto Braglia

@ Stadio Alberto Braglia Venerdì 25 giugno 2021 • Ancona @ Stadio del Conero

@ Stadio del Conero Martedì 29 giugno 2021 • Pescara @ Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

@ Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia Venerdì 2 luglio 2021 • Milano @ Stadio San Siro

@ Stadio San Siro Sabato 3 luglio 2021 • Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

@ Stadio San Siro – SOLD OUT Giovedì 8 luglio 2021 • Bari @ Stadio San Nicola

@ Stadio San Nicola Lunedì 12 luglio 2021 • Catania @ Stadio Cibali – NUOVA LOCATION

@ Stadio Cibali – NUOVA LOCATION Martedì 13 luglio 2021 • Catania @ Stadio Cibali – NUOVA LOCATION

@ Stadio Cibali – NUOVA LOCATION Domenica 18 luglio 2021 • Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

Il tour viene ulteriormente rimandato al 2022 e le nuove date verranno annunciate nei prossimi giorni.

Ultimo Concerto 2022: biglietti

I biglietti sono disponibili su ticketone.it ae in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 11.00. Con questa serie di live l’artista sostiene UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Il cantautore romano devolverà così parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

Ultimo Tour 2022: scaletta concerto

Ecco la scaletta del suo ultimo concerto: