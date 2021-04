Concerto Gabbani all’Arena di Verona nel 2021: data

Il concerto di Francesco Gabbani all’Arena di Verona inizialmente previsto per l’8 ottobre 2020 è stato spostato al 26 aprile 2021 a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. “Il concerto all’Arena di Verona ha un valore emblematico per me perché rappresenta una tappa importante nello sviluppo del mio percorso artistico e per questo lo faremo quando ci saranno le condizioni per poter festeggiare tutti insieme, in un grande abbraccio“, ha raccontato lo stesso cantante sui social. Arriva un ulteriore spostamento al 4 luglio e forse anche al 5 in base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative. Entro il 2 maggio sul sito Friendsandpartners.it verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria, visto che saranno previste “solo” 6 mila persone: 1.196 in platea, 1.554 su gradinata bassa, 3.250 su gradinata alta

Concerto Gabbani all’Arena di Verona nel 2021: biglietti

I biglietti già acquistati per la nuova data restano validi per la nuova, invece se non li avete acquistati ancora, potete farlo su TicketOne e nelle rivendite autorizzate ai seguenti prezzi:

Poltronissima 1 Numerata Intero Non disponibile

Poltronissima 2 Numerata Intero € 63,25

Poltronissima 3 Numerata Intero € 57,50

Gradinata Numerata Intero € 46,00

Gradinata Libera Intero € 34,50

VIP PACK Soundcheck Poltronissima Gold Num. Intero Pack Non disponibile

Concerto Gabbani all’Arena di Verona nel 2021: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per il concerto di Francesco Gabbani: