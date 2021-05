Concerto Louis Tomlinson a Milano: data

L’ex One Direction Louis Tomlinson ha svelato le date del suo primo tour mondiale da solista dopo l’addio alla band che farà tappa anche in Italia per una data unica nel nostro Paese, il prossimo 8 aprile 2022 (previsto originariamente il 29 luglio 2020 al Carroponte di Milano, successivamente spostato prima al 5 febbraio 2021 e poi al 30 agosto 2021 al Fabrique di Milano) al Lorenzini District di Milano. “Il mio concerto a Milano la prossima settimana non si terrà. Ero emozionato di portare il Walls Tour in Italia ma la salute e la sicurezza dei miei fan è la cosa più importante in assoluto. Non preoccupatevi, tornerò a luglio e spero di vedervi tutti”.

Il cantante ha già una serie di hit come solista inclusa la collaborazione con Bebe Rexha in “Back To You“, un pezzo d’amore moderno e romantico che ha ottenuto in poco tempo la vetta su iTunes, e il brano”Just Hold On” con la partecipazione di Steve Aoki che ha raggiunto il primo posto su iTunes in 43 Paesi. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo live?

Concerto Louis Tomlinson a Milano: biglietti

I biglietti per l’unica data italiana di Louis Tomlinson sono già disponibili su www.ticketmaster.it , www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di ticket fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. Ecco il prezzo del biglietto:

Posto unico: 35,00 euro + diritti di prevendita

Sicuramente Louis presenterà “We Made It“, il nuovo singolo che arriva dopo il grande successo di “Kill My“. “È una canzone che ho scritto circa due anni e mezzo fa. Il testo è scritto un po’ come un messaggio tra me e i fan. Che ce l’abbiamo fatta insieme”, ha dichiarato l’artista.

Concerto Louis Tomlinson a Milano: come arrivare

Il Lorenzini District è una nuova struttura che si trova in via Giovanni Lorenzini 3 a Milano, in zona Scalo Porta Romana, vicino alla Fondazione Prada. Ecco come arrivare con i mezzi pubblici: