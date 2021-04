Emma all’Arena di Verona nel 2021: date

È stato confermato da Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona Srl, il concerto di Emma Marrone all’Arena di Verona il 6 giugno 2021. In base alla capienza Covid che sarà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Ci sarà magari in una di queste tre date anche l’amica e collega Alessandra Amoroso come special guest? Recentemente le due hanno pubblicato il brano “Pezzo di cuore“, un singolo prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella. Questa canzone è un discorso tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità diverse ma entrambe sempre alla ricerca della verità dei loro sentimenti. Il pezzo, infatti, parla proprio di questo: di trovare la strada esatta per vivere i sentimenti in maniera sincera, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stessi.

Emma all’Arena di Verona nel 2021: biglietti

I biglietti del concerto di Emma Marrone all’Arena di Verona saranno disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate. Entro il 2 maggio sul sito Friendsandpartners.it verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria.

Emma all’Arena di Verona nel 2021: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per il concerto di Emma Marrone: