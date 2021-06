Europei 2021: il tabellone

A causa della pandemia che stiamo vivendo ormai da più di un anno, si è scelto di posticipare a quest’anno gli europei di calcio. Anche per chi non ama particolarmente il calcio, gli europei come i mondiali, sono molto sentiti e seguiti. Ci siamo quindi, tra qualche giorno gli europei 2021 avranno inizio e siamo tutti molto eccitati all’idea. Rimanete con noi, vogliamo darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno che riguardano le date e l’orario di tutte le partite. Che sbadati, non vi abbiamo comunicato la data d’inizio: si parte l’11 giugno!

Europei 2021: data e orario di tutte le partite

Gli europei 2021 inizeranno l’11 giugno e si concluderanno l’11 luglio. Per avere il calendario completo rimanete con noi, ecco tutte le date e gli orari:

Gruppo A

1a giornata

Turchia-Italia (Venerdì 11 giugno, ore 21.00 – Roma)

Galles-Svizzera (Sabato 12 giugno, ore 15.00 – Baku)

2a giornata

Turchia-Galles (Mercoledì 16 giugno, ore 18.00 – Baku)

Italia-Svizzera (Mercoledì 16 giugno, ore 21.00 – Roma)

3a giornata

Italia-Galles (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Roma)

Svizzera-Turchia (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Baku)

Gruppo B

1a giornata

Danimarca-Finlandia (Sabato 12 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

Belgio-Russia (Sabato 12 giugno, ore 21.00 – San Pietroburgo)

2a giornata

Finlandia-Russia (Mercoledì 16 giugno, ore 15.00 – San Pietroburgo)

Danimarca-Belgio (Giovedì 17 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

3a giornata

Finlandia-Belgio (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – San Pietroburgo)

Russia-Danimarca (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – Copenaghen)

Gruppo C

1a giornata

Austria-Macedonia (Domenica 13 giugno, ore 18.00 – Bucarest)

Olandia-Ucraina (Domenica 13 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

2a giornata

Ucraina-Macedonia (Giovedì 17 giugno, ore 15.00 – Bucarest)

Olanda-Austria (Giovedì 17 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

3a giornata

Macedonia-Olanda (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Amsterdam)

Ucraina-Austria (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Bucarest)

Gruppo D

1a giornata

Inghilterra-Croazia (Domenica 13 giugno, ore 15.00 – Londra)

Scozia-Repubblica Ceca (Lunedì 14 giugno, ore 15.00 – Glasgow)

2a giornata

Croazia-Repubblica Ceca (Venerdì 18 giugno, ore 18.00 – Glasgow)

Inghilterra-Scozia (Venerdì 18 giugno, ore 21.00 – Londra)

3a giornata

Repubblica Ceca-Inghilterra (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Londra)

Croazia-Scozia (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Glasgow)

Gruppo E

1a giornata

Polonia-Slovacchia (Lunedì 13 giugno, ore 18.00 – Dublino)

Spagna-Svezia (Lunedì 14 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

2a giornata

Svezia-Slovacchia (Venerdì 18 giugno, ore 15.00 – Dublino)

Spagna-Polonia (Sabato 19 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

3a giornata

Slovacchia-Spagna (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Bilbao)

Svezia-Polonia (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Dublino)

Gruppo F

1a giornata

Ungheria-Portogallo (Martedì 15 giugno, ore 18.00 – Budapest)

Francia-Germania (Martedì 15 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

2a giornata

Ungheria-Francia (Sabato 19 giugno, ore 15.00 – Budapest)

Portogallo-Germania (Sabato 19 giugno, ore 18.00 – Monaco di Baviera)

3a giornata

Germania-Ungheria (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

Portogallo-Francia (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Budapest)

Ottavi di finale

1. 2A – 2B (Sabato 26 giugno, ore 18.00 – Amsterdam)

2. 1A – 2C (Sabato 26 giugno, ore 21.00 – Londra)

3. 1C – 3D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 18.00 – Budapest)

4. 1B – 3A/D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

5. 2D – 2E (Lunedì 28 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

6. 1F – 3A/B/C (Lunedì 28 giugno, ore 21.00 – Bucarest)

7. 1D – 2F (Martedì 29 giugno, ore 18.00 – Dublino)

8. 1E-3A/B/C/D (Martedì 29 giugno, ore 21.00 – Glasgow)

La finale si terrà a Londra l’11 luglio allo Wembley Stadium.