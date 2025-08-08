Notte di San Lorenzo: il necessario per osservare le stelle

Notte di San Lorenzo: quando?

Come ogni estate che si rispetti il 10 agosto è notte di San Lorenzo, una serata fatta per puntare lo sguardo all’insù e vedere almeno una stella cadente. La tradizione popolare dice che se guardando una stella cadere si esprime un desiderio, questo si avvererà.

Leggi anche:

Stelle cadenti 2025, quando vederle

Le stelle cadenti più famose di agosto, le Perseidi o “Lacrime di San Lorenzo,” saranno visibili soprattutto tra il 10 e il 15 agosto 2025, con il picco massimo atteso la notte tra il 12 e il 13 agosto. In particolare, le ore migliori per l’osservazione saranno a tarda notte e nelle prime ore prima dell’alba, quando la Luna sarà calante e darà meno fastidio alla visibilità.

Alcuni dettagli importanti per l’osservazione:

Il giorno tradizionale della Notte di San Lorenzo è il 10 agosto, ma il massimo numero di meteore cadrà più tardi, appunto tra il 12 e il 13 agosto.

La Luna piena sarà visibile il 9 agosto, ma in seguito la fase di Luna calante favorirà una notte più scura ideale per le osservazioni.

Oltre alle Perseidi, ad agosto si potranno osservare anche altri sciami meteorici minori, ma la spettacolarità e la quantità maggiore di meteore sarà sicuramente quella delle Perseidi intorno alla metà del mese.

Notte di San Lorenzo: consigli su come vedere le stelle

Volete qualche consiglio per vedere le stelle cadenti? Ecco tre punti fondamentali:

allontanatevi dai luoghi illuminati : le fonti di luce artificiale potrebbero peggiorare la visuale ed impedire una visione chiara del fenomeno, perciò cercate di non andare in posti vicino a lampioni, discoteche e fuochi d’artificio

: le fonti di luce artificiale potrebbero peggiorare la visuale ed impedire una visione chiara del fenomeno, perciò cercate di non andare in posti vicino a lampioni, discoteche e fuochi d’artificio scegliete una spiaggia o un prato : avrete una vista perfetta di tutto il cielo notturno se vi sdraiate in uno di questi posti (a Roma, per esempio, potete vedere le stelle stesi su un telo a Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphili, oppure dal Gianicolo, la terrazza del Pincio o lo Zodiaco)

: avrete una vista perfetta di tutto il cielo notturno se vi sdraiate in uno di questi posti (a Roma, per esempio, potete vedere le stelle stesi su un telo a Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphili, oppure dal Gianicolo, la terrazza del Pincio o lo Zodiaco) aspettate con pazienza: l’occhio deve abituarsi al buio, per questo motivo è fondamentale non avere fretta ed aspettare con calma la visione delle stelle cadenti

Notte di San Lorenzo: il necessario per osservare le stelle

Ci sono delle attrezzature specifiche per guardare le stelle? In realtà per osservarle non c’è bisogno di un equipaggiamento speciale e non è indispensabile saper riconoscere le costellazioni, ma basta adottare i consigli che vi abbiamo dato in precedenza. Se invece volete fotografarle vi consigliamo di avere un treppiede e una reflex con:

un’apertura del diaframma molto ampia (almeno di f2.8)

una sensibilità ISO che parte almeno dai 400

tempi di esposizione particolarmente lunghi con intervalli almeno di 15 secondi

Non perderti: Come fotografare le stelle