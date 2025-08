TikTok, strumenti avanzati per sicurezza online: aggiornamenti per adolescenti e creator

TikTok ha potenziato le funzionalità esistenti per il controllo del tempo online, confermando l’efficacia di strumenti come “Tempo di utilizzo” e “Tempo di riposo”. Queste funzioni permettono agli utenti di monitorare e gestire autonomamente la propria attività digitale quotidiana, stabilendo limiti personalizzati e pause programmate. L’obiettivo è promuovere un rapporto più equilibrato con la tecnologia, particolarmente importante per gli adolescenti che rappresentano una fascia di utenza prioritaria per la piattaforma.

Parallelamente, la piattaforma introduce un innovativo sistema di missioni che incentiva comportamenti digitali consapevoli attraverso il rilascio di distintivi. Gli utenti possono completare attività specifiche che promuovono abitudini positive, ricevendo riconoscimenti virtuali che valorizzano l’uso responsabile della tecnologia.

È inoltre in sviluppo una sezione dedicata esclusivamente al benessere digitale, che integrerà tutti gli strumenti disponibili in un’unica interfaccia centralizzata per semplificare l’accesso alle risorse.

I strumenti per il creator: controllo e supporto

La piattaforma ha implementato una modalità di supporto avanzata che consente ai creator di filtrare in modo più efficace commenti molesti, inappropriati o semplicemente non desiderati. Questo sistema di filtraggio intelligente analizza automaticamente il contenuto dei commenti, offrendo ai creator un controllo maggiore sulla qualità delle interazioni nei loro post e rafforzando significativamente la percezione di sicurezza durante la creazione di contenuti.

Durante le dirette streaming, i creator possono ora silenziare specifiche parole, frasi o emoji che potrebbero risultare disturbanti o inappropriate. Questa funzione permette di mantenere un ambiente più controllato e professionale durante le trasmissioni in tempo reale.

TikTok Studio introduce il controllo preventivo dei contenuti, permettendo ai creator di verificare l’idoneità delle proprie pubblicazioni per la sezione “Per te” prima della messa online. Questo strumento consente di ottimizzare i contenuti secondo gli algoritmi della piattaforma, aumentando le possibilità di visibilità e engagement.

Una nuova casella di posta dedicata semplifica la gestione dei messaggi, offrendo un’interfaccia più ordinata ed efficiente per organizzare le comunicazioni con i follower e altri creator.