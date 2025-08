Concerti Damiano David 2025: date, biglietti e scaletta

Damiano David, l’ex frontman dei Maneskin, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con il primo tour mondiale da solista nel 2025. Il giovane artista romano, noto per la sua presenza scenica magnetica e la capacità di coinvolgere il pubblico con straordinaria energia, sta per affrontare questa nuova sfida professionale dopo anni di successi con la band.

Dal trampolino di X Factor alla vittoria al Festival di Sanremo 2021, fino al trionfo all’Eurovision Song Contest, Damiano ha costruito un percorso artistico in continua ascesa che ora lo porta a calcare palcoscenici internazionali come protagonista assoluto. Questo tour rappresenta non solo un’evoluzione naturale della sua carriera, ma anche un’opportunità per esprimere la propria individualità artistica, consolidando la sua immagine di performer completo e versatile nel panorama musicale mondiale.

Ecco tutte le date del tour 2025 di Damiano David:

11 settembre – Polonia – Varsavia – COS Torwar

13 settembre – Germania – Berlino Uber Eats Music Hall

15 settembre – Paesi Bassi – Amsterdam – AFAS Live

17 settembre Germania – Colonia – Palladium

21 settembre – Spagna – Barcellona – Razzmatazz

22 settembre – Spagna – Madrid La Riviera

26 settembre – Francia Parigi – Zénith Paris – La Villette

28 settembre – Regno Unito – Londra Roundhouse

2 ottobre – Belgio – Bruxelles – Forest National Club

4 ottobre – Svizzera – Zurigo – Halle622

7 ottobre – Italia – Milano Unipol Forum

11 e 12 ottobre – Italia – Roma – Palazzo dello Sport

22 ottobre – Australia – Sydney Enmore Theatre

24 ottobre – Australia – Melbourne – Forum

27 ottobre – Giappone – Tokyo – Tokyo Garden Theater

29 ottobre – Giappone -Osaka Zepp Osaka Bayside

7 novembre – Brasile San Paolo – Tokio Marine Hall

9 novembre – Cile Santiago – Teatro Caupolican

11 novembre – Argentina -Buenos Aires Complejo C Art Media

13 novembre – Colombia – Bogotà Teatro Royal Center

17 novembre – Messico – Città del Messico – Auditorio BlackBerry

21 novembre – USA – Seattle – Paramount Theatre

23 novembre – USA – San Francisco The Masonic

25 novembre – USA – Los Angeles – The Wiltern

29 novembre – USA – Chicago – The Riviera Theatre

30 novembre – USA – Detroit The Fillmore Detroit

2 dicembre – Canada – Toronto – History

4 dicembre – Canada – Montreal – Mtelus

6 dicembre – Stati Uniti – Philadelphia -The Fillmore Philadelphia

8 dicembre – Stati Uniti – New York – Brooklyn Paramount

16 dicembre – USA – Washington DC -The Fillmore Silver Spring

L’ex frontman dei Maneskin si prepara a conquistare il mondo con un tour che copre ben 31 date distribuite su quattro continenti. La partenza è fissata per l’11 settembre 2025 a Varsavia, in Polonia, presso il COS Torwar, dando inizio a un viaggio sonoro che si concluderà tre mesi dopo, il 16 dicembre, a Washington DC.

Il percorso toccherà prima alcune delle principali capitali europee, con tappe significative a Berlino, Amsterdam, Barcellona, Madrid, Parigi, Londra e Bruxelles, prima di approdare in Italia. Dopo le due date italiane, Damiano volerà in Australia per esibirsi a Sydney e Melbourne, per poi trasferirsi in Giappone con concerti a Tokyo e Osaka.

La seconda metà del tour sarà dedicata al continente americano, partendo dal Brasile e attraversando Cile, Argentina e Colombia, per concludersi con un’intensa serie di spettacoli negli Stati Uniti e in Canada.

Il tour mondiale di Damiano David farà tappa in Italia con due appuntamenti imperdibili che rappresentano un significativo ritorno alle origini per l’artista romano. La prima data italiana è fissata per il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano, uno dei templi della musica dal vivo nel nostro paese, capace di ospitare migliaia di fan. Quattro giorni dopo, l’11 ottobre, David si esibirà nella sua città natale presso il Palazzo dello Sport dell’Eur a Roma, una location simbolica che promette di trasformarsi in un’occasione di celebrazione per il pubblico della capitale.

Scaletta dei concerti di Damiano David

L’ex frontman dei Maneskin dovrebbe esibirsi includendo le seguenti canzoni: