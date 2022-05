Eurovision Song Contest 2022: le novità

In oltre 65 anni l’Eurovision Song Contest è diventato uno degli eventi più attesi per gli appassionati di musica e non solo: quest’anno la 66esima edizione va in scena in Italia e per la precisione al Pala Olimpico di Torino con la conduzione di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. La prima semifinale è andata in scena il 10 maggio, la seconda ci sarà il 12 maggio e la finalissima sabato 14 maggio. Per il nostro Paese gareggiano Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”, vincitore dell’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Nel corso della finale la Pausini ricorderà la sua lunga carriera attraverso un medley delle sue più grandi hit, ci saranno poi i Måneskin che hanno vinto lo scorso anno e poi Gigliola Cinquetti, la prima artista italiana ad aver trionfato in questa competizione. A concludere il tutto Mika con una performance che sarà incentrata sull’importanza della pace. Ma come vedere l’evento in tv e in streaming?

Eurovision Song Contest 2022: dove vederlo in tv

L’Eurovision Song Contest va in onda in diretta su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, inoltre si può ascoltare su Rai Radio 2 e disponibile su Rai Italia. Ecco gli orari della messa in onda per chi segue Rai Italia dall’estero:

Semifinali

NEW YORK/TORONTO 20.15

LOS ANGELES 17.15

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO 21.15

SYDNEY 19.00

PECHINO/PERTH 17.00

JOHANNESBURG 21.15

Finale

NEW YORK/TORONTO 14 maggio 20.00

LOS ANGELES 14 maggio 17.00

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO 14 maggio 21.00

SYDNEY 15 maggio 20.15

PECHINO/PERTH 15 maggio 18.15

JOHANNESBURG 14 maggio 20.30

Sono previste delle repliche di ESC 2022 su Rai Premium, ma non è chiaro quando saranno inserite in programmazione.

Eurovision Song Contest 2022: dove vederlo in streaming

Eurovision Song Contest si può vedere anche in streaming su RaiPlay. Con una Smart TV è possibile vedere tutti i contenuti on demand della piattaforma anche sulla tv di casa. Basta sintonizzare Rai 1 (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi appare l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando: a questo punto si può cercare l’evento tra i programmi a disposizione in replica. Chi non ha una tv abilitata può usare RaiPlay attraverso l’app per PC, Smartphone e Tablet che è compatibile con Chromecast e AirPlay. Se preferite guardare l’evento in lingua originale e quindi senza il commento di Corsi e Malgioglio potete farlo sul canale Youtube ufficiale.

