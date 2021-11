Eurovision Song Contest 2022 a Torino: l’annuncio ufficiale

L’Eurovision Song Contest 2021 è stato vinto dall’Italia grazie ai Maneskin con la loro ormai hit “Zitti e Buoni” che ha avuto un grande successo in tutto il mondo. Mancano ancora diversi mesi per la nuova edizione della manifestazione, tuttavia si sta già pensando a come partecipare a questo grande evento che andrà in scena a Torino: a candidarsi erano state 17 città italiane, ma a spuntarla è stato proprio il capoluogo piemontese che ospiterà la kermesse al PalaOlimpico. Ma come partecipare alle serate?

Eurovision Song Contest 2022 a Torino: come acquistare i biglietti

Le semifinali saranno il 10 e il 12 maggio, mentre la finale sarà sabato 14 maggio 2022, al momento però non sono state annunciate le modalità di acquisto dei biglietti. Nell’ultima edizione a Rotterdam i biglietti per la Finale in parterre costavano fra i 250 e i 300 euro e per le serate precedenti a scalare. Gli spettacoli per cui verranno messi in vendita i ticket sono nove in tutto, come riporta il sito EuroFestivalNews: