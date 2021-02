Festeggiare San Valentino: dove andare a Firenze

Ah, l’amour! Tra qualche giorno è San Valentino e se vivete a Firenze dovete seguire i nostri consigli su dove portare i vostri partner per festeggiare il giorno dell’amore. Ribadiamo sempre che l’amore si festeggia tutti i giorni ma il 14 febbraio è intocabile, in questo giorno si festeggia un po’ di più e, forse, con un po’ più di amore. Dal momento che per quest’anno non ci si può spostare facilmente, godetevi la bellezza delle vostre città che hanno sempre un certo fascino e Firenze è, senza dubbio, una delle più belle città d’Ialia.

Festeggiare San Valentino a Firenze: 3 posti dove andare

Il numero 3 è il numero perfetto e, anche se riferito alla città di Firenze è riduttivo, troppo poco, abbiamo scelto solo 3 posti magici in cui portare il vostro partner per festeggiare San Valentino:

Piazza Duomo : Un grande museo a cielo aperto che comprende la Cattedrale di Santa Maria del Fiore , la Cupola di Brunelleschi , il Campanile di Giotto , il Battistero di San Giovanni , la Cripta di Santa Reparata e il Museo dell’Opera del Duomo;

: Un grande museo a cielo aperto che comprende la , la , il , il , la e il Ponte Vecchio: Uno dei ponti più famosi al mondo e sicuramente anche uno dei più belli. Basti pensare che fu l’unico della città ad esser risparmiato dalle truppe tedesche in ritirata nel 1944;

Uno dei ponti più famosi al mondo e sicuramente anche uno dei più belli. Basti pensare che fu l’unico della città ad esser risparmiato dalle truppe tedesche in ritirata nel 1944; Piazzale Michelangelo: il punto di osservazione panoramica più famoso della città, meta obbligatoria per turisti e residenti.

Festeggiare San Valentino a Firenze: quando uscire

Dal momento che almeno fino al 15 febbraio rimarrà in vigore il coprifuoco alle 22.00, dovete trovare il tempo e il modo di uscire comunque con il vostro partner e portarlo alla scoperta delle bellezze della città di Firenze. Una passeggiata, mano nella mano, con il vostro partner nessuno può negarvela. Fermatevi di fronte ad uno dei luoghi che vi abbiamo consigliato, guardatevi profondamente e unitevi in un fortissimo abbraccio.

