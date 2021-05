Il Volo, concerto tributo a Ennio Morricone all’Arena di Verona:

Il Volo celebra il Maestro Ennio Morricone in un concerto speciale che andrà in scena il prossimo 5 giugno 2021 all’Arena di Verona: “Il Volo tribute to Ennio Morricone”, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. L’evento verrà trasmesso anche in diretta in prima serata su Rai 1.

Leggi anche:

Il Volo, concerto tributo a Ennio Morricone: la conferenza stampa

“Veicoleremo un messaggio di ripresa alla vita normale, fatta anche di pezzi della nostra storia. Non a caso appena Ignazio, Piero e Gianluca sono venuti da me insieme al loro agente e mi hanno proposto questa serata l’ho sposata immediatamente perché Rai 1 vuole ricordare Morricone che ha fatto tanto per la nostra musica e per la nostra cultura, contaminando molte arti”, ha dichiarato il direttore della Rete Ammiraglia Coletta. “Per noi è un grande viaggio, una meravigliosa avventura e vogliamo ricordare il Maestro nel migliore dei modi. Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo”, ha aggiunto Gianluca Ginoble. “Finalmente si canta. Il nostro lavoro è sognante e noi siamo degli inguaribili sognatori. Ogni desiderio finalmente si sta concretizzando. È stato un anno difficile, ma c’è tanta voglia di salire sul palco”, gli ha fatto eco Piero Barone. “La speranza è l’ultima a morire”, ha concluso Ignazio Boschetto.

Potrebbe interessarti anche:

Il Volo all’Arena di Verona: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per il concerto de Il Volo: