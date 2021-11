Jova Beach Party 2022: date e biglietti

Jovanotti ha annunciato il ritorno di Jova Beach Party nel 2022: l’esordio è fissato a Lignano Sabbiadoro il

prossimo 2 luglio e sarà poi in 12 spiagge popolari italiane, un prato di montagna, un ippodromo e un aeroporto. La

Woodstock del nuovo tempo ideata dallo stesso artista, la nuova città temporanea, è pronta a ricominciare e ad ospitare la festa musicale più bella del mondo! È stato lo show più visto (con più di 600 mila spettatori), il più “discusso in Rete” (5,8 Miliardi di impression sui social). Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Jova Beach Party 2022: date

Ecco tutte le date annunciate:

2 e 3 luglio 2022 Lignano Sabbiadoro (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 luglio 2022 Marina di Ravenna (RA) Lungomare

13 luglio 2022 Aosta (Gressan) Area Verde

17 luglio 2022 Albenga (Villanova, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 luglio 2022 Marina di Cerveteri (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 luglio 2022 Barletta Lungomare Mennea

5 e 6 agosto 2022 Fermo Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022 Roccella Jonica (RC) Area Natura Village

19 e 20 agosto 2022 Vasto (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 agosto 2022 Castel Volturno (CE) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

2 e 3 settembre 2022 Viareggio (LU) Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022 Bresso-Milano Aeroporto

Jova Beach Party 2022: biglietti

I biglietti per Jova Beach Party 2022 sono già disponibili su TicketOne e Ticketmaster. Ecco i prezzi:

PIT Intero € 99,00

Posto Unico Intero € 65,00

Posto Unico Intero € 65,00 Terrazza:

Intero € 345,00

Terrazza Intero – Pass MOTO su richiesta € 345,00

Intero – Pass AUTO su richiesta € 345,00

“Con Jova Beach Party nel 2019 abbiamo inaugurato qualcosa, giusto in tempo per poi doverci chiudere forzatamente come tutti. La chiusura mi ha dato tempo per girarmi tra le mani questa cosa che avevamo fatto e che aveva preso forma mentre andava in scena. Guardando le immagini del 2019 e ripercorrendo l’avventura nella mia memoria sentivo che si trattava di un inizio di qualcosa”, ha dichiarato lo stesso artista

