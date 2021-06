L’allegria di Gianni Morandi e Jovanotti: una nuova hit dell’estate

L’estate 2021 è iniziata da poco e già possiamo dire che abbiamo diversi tormentoni che ci faranno compagnia in questa lunga e calda estate. Oggi è il turno di una coppia, Gianni Morandi e Jovanotti, che hanno collaborato all’uscita del pezzo L’allegria. Vuole essere un vero e proprio inno all’allegria e alla vita in generale che, in questo ultimo anno e mezzo, è stata messa molto alla prova. E poi siamo di fornte ad un duo quasi improbabile eppure hanno trovato il modo di regalarci un grande successo. Andiamo a scoprire il testo e il significato.

L’allegria di Gianni Morandi e Jovanotti: testo

Di seguito, il testo:

Il sogno di un ragazzo italiano,

la strada di casa che porta lontano,

lo sguardo perso nello specchio sopra il lavandino,

un ragno che mi guarda negli occhi dal comodino,

mi serve un indizio stasera in quest’ atmosfera, la fine di un’era,

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole

e un calcio e ripartire ripartire,

ti saluto ci vediamo tra un secolo o un ora,

via dal resto del mondo che va in malora, oggetti smarriti riuniti nello stand phone,

e poi arriva il suono del gong di un altro round,

mi serve una botta di vita, ci vuole un’azione che riapra la partita

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole,

e un calcio e ripartire ripartire,

RIT. quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo

ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo

mai stanchi, mai tristi, mai colpevoli, un auto, una strada e i dj favorevoli,

la voglia di qualcosa che non so cos’è, le scale di casa da scendere a tre a tre mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole, cos’è?

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole e un calcio e ripartire ripartire

RIT. quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo

mi ci vuole quello che ci vuole e quello che ci vuole e pace e ripartire ripartire

I giorni sono quello che sono, c’è uno che twitta si crede figlio del tuono,

un altro che pone rimedi dalla tv, la pillola rossa o la pillola blu?

mi serve una botta di vita, ci vuole un’azione che riapra la partita

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole e un calcio e ripartire ripartire

RIT. quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo

ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo

L’allegria di Gianni Morandi e Jovanotti: significato

Il brano è stato sritto da Jovanotti per Gianni Morandi il quale ha avuto un brutto incidente e non ha passato un bellissimo momento. Accettando questa canzone, e quindi questa ulteriore sfida, Morandi si è messo in gioco. La canzone sembra buttare uno sguardo malinconico al passato ma tiene sempre che è il presente la sfida vera, una sfida continua da affrontare con allegria.

