Luminarie di Gaeta: quello che dovete sapere

Che belle le vacanze natalizie, le luci nelle piazze, gli alberi di Natale e le luminarie. Oggi vogliamo condividere tutte le informazioni di cui siamo a conoscenza e che riguardano le luminarie di Gaeta. Sapete tutti dove si trova Gaeta? La città si trova in provincia di Latina, nel Lazio meridionale, e fino al 1927 è appartenuta alla Campania. Come ogni anno, in questo periodo, la città si accende e si colora grazie alle Luminarie che sono uno spettacolo, non solo per chi vive in città, ma anche per chi si sposta e raggiunge il luogo appositamente per ammirare questa meraviglia. Ora scopriamo le date, le installazioni e gli orari.

Luminarie di Gaeta: le date

Lo spettacolo delle luminarie farà compagnia ai cittadini di Gaeta e a tutti coloro che vorranno andarle a vedere dal vivo, per tutto il periodo natalizio. Da qualche anno a questa parte, ormai, il periodo natalizio inizia presto, subito dopo la festa di Ognisanti nei supermercati, nei negozi e nelle strade e iniziano a comparire le prime luci natalizie. A Gaeta le luminarie sono state accese il 30 ottobre 2021 e lo rimarranno fino al 16 gennaio 2022. Avete tempo, quindi, per poter ammirare dal vivo questo spettacolo.

Luminarie di Gaeta: le installazioni

Queste sono le installazioni di luce che potrete trovare se andate a Gaeta:

come in un quadro sulla rotta di Enea l’albero delle meraviglie le palmaraie des luminères l’orsetto pasticcione tra coralli e stelle marine maxibon”, “tra fiori e farfalle Arena waterpolo il regalo scintillante l’ancora bright branches avenue il viale degli innamorati il giardino di stelle il re leone e la foresta incantata Casper il polpo dai magici abbracci.

Luminarie di Gaeta: gli orari

Ritroviamo quest’anno lo spettacolo dell’incanto della fontana di S. Francesco in piazza della Libertà tutti i sabato, domenica e festivi alle ore 18:30 con nuovi giochi d’acqua, luci, danza, suoni della fontana da sogno e la sfilata degli abiti di “Favole di Luce” a cura del “Centro del movimento” di Gaeta ogni sabato alle ore 16:30 quando da Corso Cavour partirà lo spettacolo della sfilata che si conclude presso la “Fontana di S. Francesco”. Durante tutto il periodo delle luminarie a Gaeta arriva Babbo Natale nel villaggio incantato, torna il Natale con i burattini dei, grande festa poi nel rinnovato “Villaggio delle Favole di Luce” in Piazza XIX Maggio e Mons. “Di Liegro” a cura di TeamE20 e Ultralive.