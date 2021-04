Max Pezzali a San Siro: data

“Non ho resistito a non spoilerare il manifesto. Scusa Max Pezzali ma è troppo bello!!! Poi tu a San Siro!!!”, così Fiorello ha svelato a tutti il concerto speciale che Max Pezzali ha riservato ai suoi fan nel 2020: l’ex leader degli 883 sarà protagonista di un concerto davvero speciale che sarebbe dovuto andare in scena venerdì 10 luglio 2020 allo stadio San Siro di Milano. Da “Nord Sud Ovest Est” a “Come mai”, passando per “Sei un mito” e “Una canzone d’amore”, fino alle hit più recenti, un bel momento per celebrare 30 anni di carriera. Il concerto è stato rimandato prima al 2021, poi al 2022 a causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso.

Leggi anche:

Max Pezzali a San Siro: biglietti

I biglietti per il concerto di Max Pezzali allo stadio di San Siro sono disponibili su Ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne. Ecco i prezzi:

1 Anello Rosso Numerato Intero € 69,00

1 Anello Blu Numerato Intero € 63,25

1 Anello Verde Numerato Intero € 63,25

2 Anello Rosso Numerato Intero € 57,50

2 Anello Blu Numerato Intero € 51,75

2 Anello Verde Numerato Intero € 51,75

3 Anello Rosso Numerato Intero € 46,00

3 Anello Blu Numerato Intero € 40,25

3 Anello Verde Numerato Intero € 40,25

1-2-3 Anello Vis. Limitata Numerati Intero € 40,25

Prato Intero € 51,75

Pit Gold Intero € 69,00

Max Pezzali a San Siro: come arrivare

Non sapete come arrivare a San Siro per il concerto di Max Pezzali? Lo stadio è facilmente raggiungibile sia in automobile, grazie alle numerosi indicazioni in tangenziale, sia con i mezzi pubblici: