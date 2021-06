Concerto Metallica a Firenze Rocks 2022: data

I Metallica festeggiano il trentesimo anniversario del loro quinto disco omonimo – a.k.a. The Black Album – con due uscite storiche, entrambe previste per il 10 settembre, sull’etichetta del gruppo, Blackened Recordings. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo performeranno alla Visarno Arena di Firenze come eccezionali headliner di Firenze Rocks 2022 nella quarta giornata della manifestazione, domenica 19 giugno 2022. Dopo gli annunci dei Green Day e dei Muse, l’evento si fa sempre più spettacolare grazie alla presenza dei Metallica.

Leggi anche:

Concerto Metallica a Firenze Rocks 2022: biglietti

I biglietti sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e nelle rivendite autorizzate. Ecco i prezzi:

PIT: 92,00 euro

Posto Unico: 80,50 euro

VIP PACK Rocks Party: 345,50 euro

Il Pacchetto include:

1 biglietto di posto unico in piedi con accesso ad un’area privilegiata vicino al palco per vedere lo show – Parcheggio riservato (1 per ogni transazione di acquisto cumulativa di uno o più biglietti)

Party prima dello show con buffet in piedi dalle 17.00 alle 21.00 in una sala riservata presso la tribuna dell’Ippodromo del Visarno

Open Bar dalle 17.00 alle 22.30

Toilette riservata ai partecipanti al Party

Buono del valore di 30,00€ spendibile nei punti merchandising del Festival

Pass laminato ricordo

Concerto Metallica a Firenze Rocks 2022: come arrivare

L’Ippodromo del Visarno (dove si svolge la manifestazione) si trova a circa due chilometri dalla stazione centrale di Santa Maria Novella. Nel caso di Firenze Rocks è consigliato l’utilizzo di mezzi pubblici, in particolare la Tramvia che collega la Stazione con Scandicci.

TRAMVIA

La fermata per raggiungere la Visarno Arena con la T1 è “Cascine”.

La fermata per raggiungere la Visarno Arena con la T2 è “San Donato”.

BUS

Le linee di riferimento per arrivare alla Visarno Arena sono la linea 17, la linea 30, la linea 35, la linea 55, la line 56.

BICI

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella il percorso consigliato è piazza Santa Maria Novella – Piazza Goldoni – Lungarno Vespucci (pista ciclabile). Tempo di percorrenza 15 minuti circa.

AUTO

Chi non può fare a meno dell’automobile, può parcheggiare nelle aree limitrofe, in particolare nella zona dell’Isolotto (attraverso una passerella pedonale che attraversa l’Arno si può raggiungere la Visarno Arena in pochi minuti), o nei parcheggi scambiatori della Tramvia.

TAXI

Tempo medio 7 minuti dalla Stazione Santa Maria Novella, numeri 055 4242 – 055 4390.