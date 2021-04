Concerto Green Day a Firenze Rocks 2022: data

Dopo la data di Milano all’Ippodromo SNAI San Siro, i Green Day avevano annunciato un secondo concerto in Italia previsto nel 2020. La rock band era tra i primi headliner confermati per la quarta edizione di Firenze Rocks e si sarebbero dovuti nella città fiorentina giovedì 11 giugno 2020. I due appuntamenti dal vivo, originariamente previsti il 10 giugno 2020 al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI San Siro) e l’11 giugno 2020 a Firenze Rocks (Visarno Arena), sono stati riprogrammati al 16 giugno 2021 e 17 giugno 2021 a causa della pandemia da Covid-19 e ancora una volta sono stati posticipati nelle seguenti date (l’annuncio ufficiale è arrivato il 28 aprile 2021):

15 giugno 2022 – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

16 giugno 2022 – Firenze Rocks – Visarno Arena

Concerto Green Day a Firenze Rocks 2022: biglietti

I biglietti per i Green Day a Firenze Rocks 2020 sono disponibili su TicketMaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Ecco i prezzi:

PIT 1 Intero 74,75 euro

Posto Unico Intero 64,40 euro

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. Confermata la presenza dei Weezer che apriranno gli spettacoli dei Green Day nella data del capoluogo toscano.

Concerto Green Day a Firenze Rocks 2020: come arrivare

L’Ippodromo del Visarno (dove si svolge la manifestazione) si trova a circa due chilometri dalla stazione centrale di Santa Maria Novella. Nel caso di Firenze Rocks è consigliato l’utilizzo di mezzi pubblici, in particolare la Tramvia che collega la Stazione con Scandicci.

TRAMVIA

La fermata per raggiungere la Visarno Arena con la T1 è “Cascine”.

La fermata per raggiungere la Visarno Arena con la T2 è “San Donato”.

BUS

Le linee di riferimento per arrivare alla Visarno Arena sono la linea 17, la linea 30, la linea 35, la linea 55, la line 56.

BICI

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella il percorso consigliato è piazza Santa Maria Novella – Piazza Goldoni – Lungarno Vespucci (pista ciclabile). Tempo di percorrenza 15 minuti circa.

AUTO

Chi non può fare a meno dell’automobile, può parcheggiare nelle aree limitrofe, in particolare nella zona dell’Isolotto (attraverso una passerella pedonale che attraversa l’Arno si può raggiungere la Visarno Arena in pochi minuti), o nei parcheggi scambiatori della Tramvia.

TAXI

Tempo medio 7 minuti dalla Stazione Santa Maria Novella, numeri 055 4242 – 055 4390.