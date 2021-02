"Mostro" di Federica Carta: testo e significato

“Mostro” di Federica Carta: uscita

Federica Carta apre il suo nuovo anno con il nuovo brano “Mostro”, profonda ballad che parla della bellezza e della forza di sentirsi fragili, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 febbraio.

“Mostro” di Federica Carta: significato

“Ho raccontato a Riccardo Scirè e Galeffi tutto quello che volevo esprimesse il pezzo. Desideravo raccontare una parte della mia storia personale, ma alla fine ne è nato un brano nel quale spero tutti possano rivedersi. – ha dichiarato Federica – Ho passato gran parte del mio 2020 cercando di sentirmi migliore per me stessa e con Mostro voglio essere vicina a chi si ritrova in balia delle mie stesse emozioni: avere dei momenti o delle giornate no è normale, siamo esseri umani, fa parte della crescita e della vita e tante volte questo ci dà la forza di rialzarci sempre più forti il giorno dopo. Non serve a niente nascondersi dietro la perfezione”.

“Mostro” di Federica Carta: testo

Ecco il testo ufficiale di “Mostro” di Federica Carta:

Ma che colpa ne ho

Se mi manca il respiro il venerdì sera

Ma in fondo lo so

Passerò un’altra notte con la luce accesa

Non c’entra questa pioggia dentro una bottiglia

Non c’entra la tua faccia o il cuore che sbadiglia

Non c’entra la mia rabbia dentro a questa stanza piccola

Che colpa ne ho

Se ho bisogno della luna piena

Per svegliarmi bene la mattina

C’hai fatto caso che

Quando mi sorridi io però mi sento un mostro

Ma che colpa ne hai tu

Sei hai vent’anni appena

Ti sembra strano che

Quando mi sorridi io però mi sento un mostro

Mi sento un mostro

Mi sento un mostro

Mi sento un mostro

Non lo mostro

Ma che colpa ne ho

Se ho la voce un po’ rotta il lunedì sera

In fondo lo so, lo so, lo so

Ho passato un’altra notte con la luce accesa

Non c’entra questa pioggia dentro una bottiglia

Non c’entra la tua faccia o il cuore che sbadiglia

Non c’entra la mia rabbia dentro a questa stanza piccola

Che colpa ne ho

Se ho bisogno della luna piena

Per svegliarmi bene la mattina

C’hai fatto caso che

Quando mi sorridi io però mi sento un mostro

Ma che colpa ne hai tu

Sei hai vent’anni appena

Ti sembra strano che

Quando mi sorridi io però mi sento un mostro

Mi sento un mostro

Mi sento un mostro

Mi sento un mostro

Non lo mostro

Ma che colpa ne hai tu

Sei hai vent’anni appena

Ti sembra strano che

Quando mi sorridi io però mi sento un mostro