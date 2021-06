Nastri d'Argento 2021: l'elenco completo dei vincitori

Nastri d’Argento 2021: l’annuncio

Sono stati svelati tutti i vincitori della 75esima edizione dei Nastri d’Argento: la cerimonia di premiazione è andata in scena lo scorso 22 giugno dal MAXXI di Roma (per il secondo anno consecutivo, visto che causa Covid non potrà essere trasmessa dal Teatro Antico di Taormina). Quest’anni la manifestazione ha deciso di celebrare i 75 anni di attività con il premio speciale “Nastro d’Argento 75“, dedicato a Renato Pozzetto. Un traguardo importante per un Premio molto amato dal mondo del grande schermo. “Ed è motivo di grande orgoglio per il gruppo di lavoro che continua a siglare ogni anno un’edizione nella tradizione della sua istituzionalità ma con continui aggiornamenti sulle sue modalità, segno di una grande attenzione per l’attualità, ovviamente obbligata per i giornalisti. Il Nastro è stato assegnato tutti i grandi maestri del grande cinema, dagli autori alle attrici e agli attori, ai produttori, ai tecnici, agli insuperabili artigiani che anche Hollywood ci invidia”, si legge sul sito di Gruppoeventi.

Nastri d’Argento 2021: tutti i vincitori

Ecco tutti i premi assegnati: