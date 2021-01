No Satisfaction di Ermal Meta: testo e significato

“No satisfaction” è il nuovo singolo di Ermal Meta disponibile dallo scorso 15 gennaio in radio e nei digital store. Questa canzone dà inizio ad nuovo percorso dell’artista, che passo dopo passo e brano dopo brano lo porterà al nuovo album che arriverà dopo alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 che dovrebbe avvenire tra il 2 e il 6 marzo (salvo slittamenti causa emergenza sanitaria da Covid-19).

“No satisfaction” è basato su pochi concetti essenziali e fotografa in maniera scrupolosa e spietata il nostro – qualsiasi – quotidiano, ricordando una cosa che tutti dimenticano “per chi perde, per chi vince, il premio è uguale”.

Ecco il testo ufficiale di No Satisfaction di Ermal Meta:

Io che vivo di consensi

io che vendo i sentimenti

io che piango e stringo i denti

io che veni vidi e persi

io che scavo con le mani nelle tasche dei parenti

tu che vivi e non lo senti e mi dai suggerimenti

io che scaldo l’atmosfera

ma son solo anche stasera

tu che studi per passare

io che passo per ? e mentre stringo le sue mani

che hanno odore di altre mani

Non trovo più satisfaction

non trovo più satisfaction

in questa new generation

no satisfaction

Tu che ridi e sembri iena

io che urlo e sembro scimmia

tu che incidi sulla schiena ogni tipo di avventura

io mi aggrappo ad ogni scusa

tu che gli altri non importa

quella è la porta

Non trovo più satisfaction

non trovo più satisfaction

in questa new generation

no satisfaction

no satisfaction

Siamo macchine perfette di parole, di saette

siamo macchine inventate da una mente un po’ animale

che un battito e un ruggito sono sempre un rituale

per chi perde e per chi vince il premio è uguale

No satisfaction

no satisfaction

Avanti un altro come me

siamo la new generation

ma tu che cosa vuoi da me

non trovo più satisfaction (no satisfaction)

ma tu che cosa vuoi da me

no satisfaction

ma tu che cosa vuoi da me