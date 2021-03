Quando inizia la primavera e fino a quando dura? Domanda più che lecita una volta iniziato il mese di marzo, si tratta di un quesito che merita un approfondimento. La primavera 2021 è già nell’aria. Ce ne accorgiamo dalle temperature più miti, dall’aumento delle belle giornate e dal fatto che queste si allunghino permettendoci di passare più tempo all’aria aperta.

Quando inizia la primavera?

La data di inizio (astronomica) della stagione nel 2021 è sabato 20 marzo. Forse non tutti lo sanno, ma esistono due modi per determinarne l’inizio. C’è quello astronomico e quello meteorologico. Il primo prende in considerazione la posizione della Terra rispetto al sole. In particolare, fa riferimento all’equinozio di primavera, ovvero il momento dell’anno nel quale il giorno ha la stessa durata della notte (12 ore di luce diurna e 12 ore di oscurità) e che, quest’anno, cade nel giorno più comune (nonostante possa verificarsi in qualsiasi momento tra il 19 e il 21 del mese).

Il metodo meteorologico, invece, prevede che l’anno venga suddiviso in quattro periodi composti da tre mesi ciascuno – ovvero le stagioni – e che l’inizio della bella stagione coincida con il 1° marzo. Come è facile dedurre, il metodo meteorologico è il più semplice dei due in quanto divide agevolmente l’anno in quattro periodi uguali in base al calendario gregoriano. Nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, le stagioni meteorologiche sono state create in quanto quelle tradizionali variano tra gli 89 e i 93 giorni di lunghezza, e per gli esperti confrontare le statistiche da un anno all’altro sarebbe risultato poco pratico.

Quando finisce e quanto dura?

La data della fine della primavera, la stessa che segna l’inizio dell’estate, è lunedì 21 giugno. Come anticipato, tale data viene determinata sulla base della posizione dell’orbita terrestre rispetto al sole, e tiene conto di equinozi e solstizi. Se facciamo affidamento al metodo meteorologico, invece, la primavera finirà il 31 maggio. In ogni caso durerà tre mesi.

