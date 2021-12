Regali di Natale brutti: quelli che non dovresti mai fare

Regali di Natale brutti? Esistono, e può darsi che anche tu, in vita tua, ne abbia fatto o ricevuto uno. Già, perché per ricevere un regalo di Natale brutto non c’è età. La ricorrenza di scartare un pacco dono con dentro un oggetto osceno è una maledizione comune ai più e colpisce i membri della famiglia su più generazioni. Così quando avevi 5 anni ti sarà capitato di ricevere un peluche a forma di topo ad altezza umana che fa solo ribrezzo, come a 15 un maglione fatto ai ferri dalla nonna con un bel pupazzo di neve al centro (e la pretesa di nonna che tu lo indossi durante le feste). Da adulti, poi, se sei un uomo avrai ricevuto almeno una volta un profumo che sa di muffa; se sei una donna, invece, ecco un set di presine natalizie con cui vorresti strozzare chi ti ha fatto il dono!

Regali di Natale brutti: quali sono i più popolari?

Cadere nel tranello di fare un regalo brutto, purtroppo è molto più comune di quanto si pensi. Alle volte siamo presi dallo sconforto di non avere avuto la giusta illuminazione e ci troviamo a ripiegare – per disperazione – sul primo oggetto che ci troviamo di fronte. Altre, invece, non conosciamo abbastanza bene i gusti del destinatario donandogli qualcosa che non è nelle sue corde. E lo stesso, ovviamente, vale nei nostri confronti. Trovare il regalo perfetto per tutti crea molta pressione, e un passo falso potrebbe offendere o mettere in imbarazzo il destinatario. Per essere sicuro di non essere la persona che rovina la vacanza, evita assolutamente questi regali di Natale brutti.

Candele rosse

Tovaglie, abiti, accessori con le renne

Sottopiatti e sottobicchieri (eh?)

Profumi e dopobarba puzzolenti

Orrendi soprammobili

Fantasiosi foulard, guanti e sciarpe, cravatte

Libri generalisti (best seller presi a caso)

Portafogli

Cinte

Pantofole

Souvenir

Cd/Dvd (sono obsoleti, oramai)

Che fare con un regalo brutto? Ben poco: ti tocca tenertelo. Rifiutarlo è un gesto scortese. Ma il cattivo gusto di chi ti ha fatto il regalo non implica il fatto che tu sia tenuto ad usare, indossare, mettere in bella vista il dono! Quindi nascondi, butta, sotterra l’oscenità di turno e sorridi, ma soprattutto, non riciclare! Vuoi fare la stessa figura di chi ti ha regalato quell’obbrobrio?

