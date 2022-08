RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: data

Torna come sempre a fine agosto RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, uno tra i più grandi eventi musicali della stagione estiva che incorona il tormentone della stagione più calda dell’anno. Un appuntamento dal vivo arrivato alla sesta edizione che si svolgerà mercoledì 31 agosto nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona. Come lo scorso anno andrà in onda in diretta su RTL 102.5, in radiovisione sul 36 del Digitale Terrestre, sul canale 750 di Sky e su tutte le piattaforme FM e DAB, su rtl.it e sulla APP RTL 102.5. Senza dimenticare che sarà a reti unificate anche su Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: biglietti

In meno di due ore i biglietti sono andati a ruba su Ticketone e al momento non ci sono ticket disponibili sul sito. “RTL 102.5 e Fedez vi vogliono comunicare che per l’evento che si tiene ogni anno, il Power Hits Estate, all’Arena Di Verona il 31 agosto ci sarò anche io. Ora apriremo le prevendite ufficialmente e vi dico che ci sono anche io. Nelle mie stories vi metto il link per le prevendite, prendetele subito perché vanno a ruba“, ha dichiarato Fedez lo scorso 3 giugno in diretta su RTL in occasione dell’apertura delle prevendite. Proprio lui sarà uno dei cantanti che si esibiranno quella sera: allora scopriamo insieme chi ci sarà!

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: cast

Durante la serata sarà decretato il tormentone della stagione estiva e saliranno sul palco i più grandi nomi della scena musicale italiana ed internazionale che porteranno le canzoni colonna sonora di questi mesi. Il tormentone sarà la canzone al primo posto nella combinazione di due speciali classifiche: quella delle 50 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane (compresa RTL 102.5), classifica in collaborazione con EarOne, e quella di gradimento del pubblico tramite i voti espressi sul sito ww.rtl.it. La serata sarà presentata da Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto. Ecco chi ci sarà: Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash ft. Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso. Ovviamente non sono escluse sorprese dell’ultimo momento.