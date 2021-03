Pesce d’Aprile su WhatsApp: gli scherzi più divertenti

Il mese di aprile si apre sempre all’insegna del divertimento e del pesce d’aprile che, come di consueto, permette a tutti di fare scherzi con la sicurezza di essere perdonati perché il primo aprile è da sempre la festa degli scherzi. Quest’anno sarà anche il mese delle uova di Pasqua e della santa Pasqua, ma prima ci possiamo scatenare con degli scherzi divertenti da fare ai nostri amici, alla nostra famiglia o ai nostri partner. Da quando, poi, la nostra vita si svolge anche sui social network e sulle app di messaggistica, abbiamo l’opportunità di fare simpatici scherzi anche dal nostro smartphone, oggi vediamo quelli su whatsapp.

Scherzi su WhatsApp: pesce d’aprile divertente con le immagini

Per iniziare ad addentrarci nel paradiso degli scherzi, nel favoloso mondo di whatsapp, iniziamo con il suggerirvi delle simpatiche immagini con cui rendere indimenticabile il vostro pesce d’aprile. Cercando di non cadere nel banale e nel visto e rivisto, ecco i nostri consigli per un pesce d’aprile che rimarrà nella storia:

Screenshot di chiamata in entrata: se volete fare uno scherzo ai vostri amici, dicendo loro di aver ricevuto una telefonata da un personaggio politico importante, che ad alcuni può stare simpatico e ad altri meno, mostrate loro lo screenshot del presidente americano Trump che prova a chiamarvi; Foto di ragazza poco graziosa: se anche voi avete l’amico di turno che non riesce a fidanzarsi, perché non riesce a trovare la donna della sua vita, scrivete loro che l’avete trovata voi e, nel momento in cui vi verrà chiesto di mostrare la giovane fanciulla, inviate la foto della figlia di Fantozzi; Foto di una cucciolata di labrador: se volete essere cattivi e far credere ai vostri fratelli che i vostri genitori vi hanno regalato un’intera famiglia di labrador, mandate loro una foto di una cucciolata con il più piccolo che, con una vignetta, dice “ci sei cascato”.

Pesce d’aprile su whatsapp: gli scherzi con le gif

Al suono di queste tre lettere messe insieme in una sola parola, Gif, nessuno rimarrà sbigottito perché tutti le conosciamo e ne facciamo un uso, a volte, spropositato. Abbiamo a nostra disposizione milioni di queste immagini in movimento, e in alcune di esse ci sono anche alcune frasi, in italiano o in inglese, che esprimono lo stato d’animo del soggetto dell’immagine. In occasione del pesce d’aprile potete scatenare tutta la vostra fantasia e mandarne di ogni tipo, da quella con la risata malefica, alla risata di Trump, alle perle di saggezza di Cristiano Malgioglio fino alla perenne infelicità di Mercoledì, la figlia degli Addams. Scherzi divertenti per il pesce d’aprile? Chi più ne ha più ne metta!

