Una.Nessuna.Centomila. Il concerto a Campovolo: orari

Mancano poche ore Una.Nessuna.Centomila. Il concerto a Campovolo, il tanto atteso appuntamento dal vivo con Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini a Campovolo. Dopo l’inaugurazione la scorsa settimana di Ligabue alla RCF Arena di Reggio Emilia, le sette artiste tornano su questo palco con una pendenza del 5 per cento per assicurare una visuale e un’acustica ottimali. Sul palco insieme a loro Caparezza, Brunori Sas, Diodato, Sottotono, Tommaso Paradiso ed Eros Ramazzotti. I cancelli sono aperti dalle 11:00 e ogni spettatore deve occupare solo il settore identificato sul biglietto. Per accedere è necessario avere un documento di identità valido ed il consiglio è quello di arrivare entro le ore 16:00. Il concerto inizierà poi alle ore 19:30.

Una.Nessuna.Centomila. Il concerto a Campovolo: parcheggi

Chi arriva a Campovolo con un mezzo proprio può prenotare un posto per parcheggiare la propria automobile direttamente online sul sito ufficiale di ParkForFun. Allo stesso link potete trovare anche le mappe ed ulteriori informazioni. Segnaliamo nello specifico i parcheggi consigliati in base alla provenienza:

da Modena – Bologna il Parcheggio Aeroporto (entrata da Via Antonio Marro) che è anche quello di riferimento per chi arrivi in moto, bici e monopattini;

da Milano il P1 e il P6 – Area di servizio Il Chionso Ovest in zona Reggio Emilia Nord; dall’Autostrada del Brennero e dalla direttrice proveniente da Correggio i P2, P3, P4 e P5 con accesso da via Mozart.

Per gli autobus sono disponibili i parcheggi in zona Stadio (Bus 1, Bus 2 e Bus 3) e il parcheggio Bus 4 in zona Fiera (via Masaccio). In via Masaccio si trova anche il parcheggio camper.

Una.Nessuna.Centomila. Il concerto a Campovolo: accessi

Sul sito Rcf Arena è disponibile una mappa semplificata dei percorsi in ingresso e in uscita dall’Arena. Ma invece cosa non è possibile introdurre all’interno della location dell’evento? Ecco qui l’elenco ufficiale

animali, a eccezione dei cani guida registrati;

artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti appuntiti o da taglio;

biciclette, skateboard, pattini e hoverboard;

bottiglie da 0,5 dovranno essere private del tappo all’ingresso dell’arena

bottiglie in plastica più grandi di 0,5 It e qualsiasi altra bottiglia, contenitore o oggetto di vetro o plastica e ogni altro oggetto contundente;

droni e aeroplani telecomandati;

macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, treppiedi, strumenti musicali;

sostanze stupefacenti, sostanze nocive e materiale infiammabile;

valigie, trolley o altri contenitori ingombranti.

