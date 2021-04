Una.Nessuna.Centomila. Il concerto a Campovolo nel 2022: data

Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali e del perdurare dello stato di emergenza causato dal Covid-19, è stato rinviato all’11 giugno 2022 “Una. Nessuna.Centomila. Il concerto“, il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere. Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini sono le 7 artiste protagoniste del live che vogliono raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza sul palco della RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). “Siamo 7 cantanti ed il microfono rosso dà una voce a chi non ha coraggio. Vogliamo dare una speranza e speriamo di trovare altre donne pronte a cantare con noi”, ha detto la Amoroso all’annuncio dell’evento al Festival di Sanremo 2020. “Ognuno di noi inviterà sul palco un collega uomo, perché anche loro devono essere al nostro fianco”, le ha fatto eco Emma.

Potrebbe interessarti anche:

Una.Nessuna.Centomila. Il concerto a Campovolo nel 2022: biglietti

I biglietti acquistati per lo spettacolo restano validi per lo show di sabato 11 giugno 2022. Il costo dei ticket parte da un minimo di 49 euro per il biglietto Blue zone, ma ci sono diversi prezzi in base al settore:

Blue zone Intero 49,00 euro

Green zone Intero 49,00 euro

Gold package Intero pack Non disponibile

Una.Nessuna.Centomila. Il concerto a Campovolo nel 2022: come arrivare

Campovolo si trova in Via dell’Aeronautica, vicino all’Aeroporto di Reggio Emilia. Durante gli eventi sono spesso organizzate delle navette che collegano Campovolo con il centro della città.

IN AUTOBUS: ci sono autobus da tutta Italia per i concerti di Campovolo. I viaggi vengono organizzati secondo le prenotazioni ricevute e consistono in una valida alternativa per andare ai principali eventi.

IN TRENO: la stazione di Reggio Emilia si trova sulla linea Milano – Bologna. Campovolo è distante circa un chilometro e mezzo dalla stazione ferroviaria. Uscite dalla stazione seguite Via Ramazzini. Alla rotonda girate in Via Agosti e percorretela per 900 metri fino a quando non arrivate alla rotonda successiva, qui girate a sinistra in Via dell’Aeronautica.

IN AUTOMOBILE: sia che veniate da Milano, sia che veniate da Bologna l’uscita più vicina è Reggio Emilia sulla A1 (anche se è sconsigliato, vista la grande affluenza a questi appuntamenti dal vivo).