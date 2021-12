X Factor 2021: anticipazioni finale

X Factor 2021: dove eravamo rimasti

X Factor 2021 torna con l’ultima attesissima puntata giovedì 9 dicembre 2021 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW direttamente dal Mediolanum Forum di Assago a Milano: si comincia da una situazione di perfetto equilibrio tra i quattro giudici, infatti Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, arrivano con un concorrente ciascuno, rispettivamente gIANMARIA, Baltimora, Bengala Fire e Fellow. Chi di loro trionferà?

X Factor 2021: spoiler settima e ultima puntata

La puntata sarà divisa in 3 manche: alla fine delle prime due, il ragazzo meno votato dal pubblico dovrà lasciare la gara, nella terza, lo scontro a due, il più votato sarà il vincitore del talent show. La prima manche si svilupperà con i Duetti: Emma e gIANMARIA proporranno “Sulla nostra relazione”, Baltimora sarà accompagnato da Hell Raton per cantare “Otherside”, Manuel Agnelli affiancherà i suoi Bengala Fire per “In Between Days”, infine Fellow potrà cantare “Underwater” di e con Mika. La seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti potranno performare con un medley delle canzoni che hanno presentato durante queste settimane. L’ultima manche, quella decisiva, sarà dedicata ai singoli originali dei due artisti ancora in gioco tra i quali il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2021. Ospiti speciali Maneskin e Coldplay.

