Dote Sport 2025/26 in Lombardia: 100 euro per ogni figlio, come fare domanda

La Dote Sport 2025/26 è il contributo economico erogato da Regione Lombardia per sostenere le famiglie nelle spese di iscrizione ai corsi sportivi dei figli minori. La misura si applica all’anno sportivo 2025/26 e ha come finalità rendere accessibile la pratica sportiva continuativa anche ai nuclei con risorse economiche limitate, garantendo a ragazzi e ragazze tra i 6 e i 17 anni la possibilità di partecipare ad attività sportive sul territorio lombardo.

Ogni contributo ha un valore unitario di 100 euro e può essere richiesto esclusivamente per l’iscrizione a corsi certificati, svolti presso associazioni o società sportive dilettantistiche. La dotazione complessiva del bando ammonta a 2 milioni di euro, cifra che sottolinea l’importanza di rispettare tempi e modalità di presentazione della domanda per non perdere l’opportunità di accesso al finanziamento.

I requisiti di accesso

La Dote Sport 2025/26 è riservata alle famiglie che soddisfano criteri anagrafici, territoriali ed economici cumulativi. La verifica preliminare di ciascun requisito consente al nucleo di autovalutare l’ammissibilità prima di avviare la domanda.

La residenza in Lombardia deve essere continuativa da almeno cinque anni per uno dei genitori. I figli destinatari del contributo devono essere nati tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2020, dunque avere tra i 6 e i 17 anni alla data di presentazione della domanda.

Sul fronte economico, l’ISEE ordinario o minorenni del nucleo non può superare i 20.000 euro. Se nel nucleo è presente un minore con disabilità certificata, la soglia si eleva a 30.000 euro.

Regione Lombardia riserva il 10 per cento delle risorse complessive alle famiglie con figli con disabilità, garantendo una tutela specifica a questa platea. Il rispetto congiunto di tutti i parametri è condizione necessaria per accedere al contributo.

L’importo e il numero di doti richiedibili

Ogni Dote Sport ha un valore fisso di 100 euro e può essere richiesta rispettando limiti precisi legati alla composizione del nucleo familiare.

Le famiglie con uno o due figli possono presentare domanda per una sola Dote. Chi ha tre figli può richiederne fino a due, mentre i nuclei con quattro o più minori hanno diritto a un massimo di tre contributi. Per i minori con disabilità tra 6 e 17 anni è prevista una Dote per ciascun figlio rientrante nella fascia d’età.

La dotazione complessiva del bando ammonta a 2 milioni di euro. Dato il limite di risorse, è fondamentale rispettare scadenze e modalità di presentazione per assicurarsi l’accesso al contributo.

I corsi ammessi e la procedura di domanda

La Dote Sport finanzia esclusivamente corsi continuativi di almeno sei mesi, svolti in Lombardia durante l’anno sportivo 2025-2026. I costi devono rientrare tra 100 e 600 euro; per minori con disabilità che necessitano di accompagnamento individuale, il limite sale a 1.000 euro.

I corsi devono essere organizzati da associazioni o società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Questo requisito garantisce affidabilità e qualità dell’offerta formativa.

La domanda si presenta solo online attraverso la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia, dalle ore 10 del 18 febbraio 2026 alle ore 12 del 18 marzo 2026. È necessario caricare la ricevuta di pagamento del corso sportivo al momento della compilazione.

La finestra temporale è limitata: rispettare le scadenze è fondamentale per accedere al contributo, data la capienza complessiva di 2 milioni di euro.