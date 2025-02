Dove studiare per una carriera di successo? Ecco le università più quotate

Quali sono gli atenei che offrono le migliori opportunità per raggiungere posizioni di prestigio e stipendi elevati, in Italia e nel mondo? Scopriamolo insieme!

La scelta dell’università è sempre influenzata da molteplici fattori: quale offre la migliore istruzione? Quale ateneo mi offre le migliori opportunità dopo la laurea? Alcuni, però, si chiedono anche: quali sono le università che mi faranno diventare ricco? Ecco, vediamo quali università hanno frequentato quelli che oggi sono diventati imprenditori miliardari, CEO e figure con stipendi da veri re e regine.

Gli atenei per il successo in Italia

In Italia, l’istruzione ricevuta va di pari passo con la capacità di costruire relazioni professionali e di cogliere le giuste opportunità. Dove? Ecco le università italiane che si distinguono per il numero di laureati che hanno raggiunto posizioni di rilievo e ottime retribuzioni.

Università Bocconi (Milano)

Nota per la sua eccellenza in economia, management e finanza, la Bocconi è rinomata per i suoi legami con il mondo imprenditoriale e le istituzioni finanziarie; molti ex studenti hanno intrapreso carriere di successo in grandi aziende o hanno fondato startup di successo.

Politecnico di Milano

Per chi aspira a una carriera nell’ingegneria, nell’architettura o nel design, il Politecnico di Milano offre una formazione di alto livello: i suoi laureati sono tra i più ricercati e spesso ricevono stipendi superiori alla media.

LUISS Guido Carli (Roma)

Questa università privata si distingue per l’eccellenza in economia, diritto e scienze politiche e, grazie ai suoi rapporti con il mondo degli affari e della politica, i suoi laureati trovano impiego in multinazionali e istituzioni finanziarie.

Politecnico di Torino

Un altro punto di riferimento per l’ingegneria e l’innovazione tecnologica è il Politecnico di Torino che forma specialisti molto richiesti nei settori automobilistico, aerospaziale e delle telecomunicazioni, con retribuzioni iniziali superiori alla media.

Gli atenei internazionali che formano leader e imprenditori

Harvard University (USA)

Considerata una delle migliori università al mondo, Harvard ha lanciato la carriera di numerosi miliardari. Tra i suoi ex studenti figurano Mark Zuckerberg (Facebook) e Satya Nadella (Microsoft).

Stanford University (USA)

Situata nel cuore della Silicon Valley, Stanford è sinonimo di innovazione: tra i suoi ex studenti c’è anche chi ha contribuito a fondare giganti come Google e Netflix.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) (USA)

Per chi sogna una carriera nell’ingegneria, nella tecnologia o nella ricerca avanzata, il MIT è un’eccellenza e i suoi laureati ricevono alcuni tra i migliori stipendi a livello internazionale.

London School of Economics (LSE) (Regno Unito)

Perfetta per chi ambisce a una carriera nella finanza e nella politica internazionale, la LSE ha formato leader che oggi lavorano nelle più importanti banche d’investimento e istituzioni governative.

University of Oxford e University of Cambridge (Regno Unito)

Queste due storiche università inglesi hanno educato primi ministri, dirigenti aziendali e personalità influenti.

INSEAD (Francia/Singapore)

Tra le più prestigiose business school, l’INSEAD offre MBA altamente remunerativi e rappresenta la scelta ideale per chi mira a scalare le gerarchie aziendali.

Conta solo il prestigio dell’università?

Scegliere un ateneo piuttosto che un altro potrebbe aumentare come no le possibilità di successo finanziario, una gran parte del merito va anche alle proprie competenze, alla determinazione e alla capacità di creare contatti. Basti pensare che molti miliardari, tra cui Steve Jobs e Bill Gates, non hanno neanche completato l’università, ma comunque riusciti a trasformare le loro idee in realtà raggiungendo l’olimpo dei miliardari mondiali.