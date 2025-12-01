Educazione affettiva, i corsi Indire partono a gennaio: Valditara annuncia migliaia di docenti in formazione

Educazione affettiva, i corsi Indire partono a gennaio: Valditara annuncia migliaia di docenti in formazione

L'Indire avvierà a gennaio i corsi di formazione sull'educazione affettiva destinati ai docenti. L'annuncio del ministro Valditara a Job&Orienta.
Educazione affettiva, i corsi Indire partono a gennaio: Valditara annuncia migliaia di docenti in formazione
emanuele

L’Indire avvierà a gennaio i corsi di formazione destinati ai docenti sull’educazione affettiva. L’annuncio è arrivato sabato 29 novembre dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto a Job&Orienta presso Veronafiere.

L’iniziativa ha registrato l’adesione di circa 2.000 scuole, con una forte partecipazione degli istituti superiori.

Secondo il ministro, i corsi permetteranno di coinvolgere migliaia di insegnanti nel corso del 2026, preparandoli a trasmettere ai propri studenti conoscenze e valori legati alle relazioni interpersonali e al rispetto reciproco.

L’educazione affettiva comprende temi come l’educazione alle relazioni, il rispetto dei confini personali e l’empatia nelle dinamiche di classe.

L’ente formatore Indire si occuperà della progettazione e dell’erogazione dei percorsi, strutturati per fornire agli insegnanti strumenti concreti da applicare in aula nell’ambito dell’educazione civica e delle attività trasversali.

Le novità: educazione affettiva ed empatia nei programmi

Il ministro Giuseppe Valditara ha rivendicato l’inserimento dell’educazione affettiva nelle scuole come elemento distintivo dell’attuale governo. Secondo le sue dichiarazioni, i governi precedenti non avrebbero dato centralità all’educazione alle relazioni né posto il rispetto, in particolare verso le donne, al centro delle politiche scolastiche.

Le nuove linee guida ministeriali introducono nei programmi scolastici l’educazione all’empatia affettiva e relazionale.

Valditara ha sottolineato che questa impostazione rappresenta un’innovazione rispetto al passato, attribuendo al proprio operato il merito di avere avviato un percorso formativo strutturato su questi temi.

L’approccio mira a rendere l’educazione al rispetto un pilastro della didattica, integrando competenze relazionali ed emotive nel curriculum. La formazione docenti programmata da Indire rappresenta il primo passo operativo per tradurre queste indicazioni in prassi concrete nelle classi.

Le motivazioni: rispetto, confini e consenso al centro

I corsi puntano a sviluppare competenze relazionali precise. Gli insegnanti apprenderanno come educare al rispetto reciproco, costruire relazioni positive in classe e trasmettere l’importanza di riconoscere i limiti altrui.

Valditara ha indicato tra gli obiettivi principali saper rispettare i “no” e i confini della donna, e più in generale di ogni persona, oltre alla capacità di tollerare i rifiuti senza reazioni inadeguate.

La formazione include anche l’educazione al consenso e al dialogo come strumenti fondamentali nelle interazioni quotidiane. Secondo il ministro, la scuola deve insegnare a valorizzare il confronto aperto e a comprendere che il consenso rappresenta la base di ogni relazione sana.

L’approccio mira a prevenire comportamenti problematici attraverso l’acquisizione di strumenti educativi concreti.

Il piano prevede inoltre l’avvio di “buone pratiche” nelle classi, che i docenti formati potranno applicare per tradurre questi principi in attività didattiche quotidiane.

Le ricadute per studenti e docenti: tempi, numeri, possibili impatti

Con l’avvio nel 2026, l’iniziativa punta a coinvolgere migliaia di docenti nella formazione sull’educazione affettiva. Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo è consentire agli insegnanti di acquisire strumenti e competenze da trasferire poi nelle classi, portando temi di rispetto e relazioni positive direttamente agli studenti.

L’ampia risposta registrata – circa 2.000 scuole, in prevalenza istituti superiori – segnala un interesse diffuso per questi contenuti. Indire, ente pubblico di ricerca del Ministero, gestirà operativamente i corsi, coordinando tempi, materiali e modalità formative per garantire uniformità su scala nazionale.

La dimensione numerica dell’intervento fa ipotizzare una possibile diffusione capillare nelle aule, sebbene gli effetti concreti sulla didattica quotidiana e sul clima di classe potranno essere valutati solo a seguito dell’effettiva realizzazione e monitoraggio delle attività formative.

Ti potrebbe interessare

Cassazione: le procedure straordinarie per insegnanti di religione non riparano l'abuso contrattuale
News Scuola

Cassazione: le procedure straordinarie per insegnanti di religione non riparano l'abuso contrattuale

Libri di testo in comodato d'uso nelle scuole: il piano del MEF per risparmiare sulle famiglie
News Scuola

Libri di testo in comodato d'uso nelle scuole: il piano del MEF per risparmiare sulle famiglie

Valditara presenta il contratto scuola 2025-27: stipendi subito, welfare e 156mila assunzioni
News Scuola

Valditara presenta il contratto scuola 2025-27: stipendi subito, welfare e 156mila assunzioni

Recite di Natale e foto a scuola: riprese personali sì, pubblicazione online solo con consenso
News Scuola

Recite di Natale e foto a scuola: riprese personali sì, pubblicazione online solo con consenso

Roma, choc al Giulio Cesare: nomi di studentesse e minacce sui bagni della scuola
News Scuola

Roma, choc al Giulio Cesare: nomi di studentesse e minacce sui bagni della scuola

Lo sciopero è un diritto costituzionale intoccabile, Calderone conferma: nessuna modifica normativa
News Scuola

Lo sciopero è un diritto costituzionale intoccabile, Calderone conferma: nessuna modifica normativa

Studentessa accusata ingiustamente di usare l’IA: il professore le mette zero perché “nessun umano può scrivere così in un secondo”
News Scuola

Studentessa accusata ingiustamente di usare l’IA: il professore le mette zero perché “nessun umano può scrivere così in un secondo”

Test medicina, ricorso Codacons per fuga di quesiti: rischio annullamento ed effetti sulla graduatoria
News Scuola

Test medicina, ricorso Codacons per fuga di quesiti: rischio annullamento ed effetti sulla graduatoria

Link copiato negli appunti