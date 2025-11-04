Educazione affettiva nelle scuole, la proposta della Campania alla Camera: contenuti, responsabilità e iter

Il testo, originato dal Consiglio regionale della Campania e approvato all’unanimità, è stato inviato alla Camera dei Deputati. Mira a introdurre stabilmente nell’offerta formativa moduli dedicati a educazione all’affettività, sessualità, salute riproduttiva, eguaglianza di genere e prevenzione della violenza.

La proposta non è di carattere sperimentale ma strutturale: i moduli devono essere calibrati sull’età e sulla maturazione psicofisica degli alunni, nel rispetto del principio di pari opportunità. Il quadro normativo si articola in quattro articoli principali e include una disposizione specifica sulla formazione del personale scolastico.

L’orientamento legislativo prescrive integrazione curriculare continuativa, responsabilità istituzionali per la definizione dei contenuti e obblighi informativi verso le famiglie, evitando la delega esclusiva a progetti esterni con criteri valutabili e indicatori di efficacia misurabili.

Il ruolo del ministero: linee guida e consultazione pubblica

Il testo assegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito la responsabilità di elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, le linee guida per i percorsi di educazione affettiva. È prevista una consultazione pubblica per coinvolgere stakeholder e garantire pluralismo culturale.

Il ministero definirà standard, obiettivi formativi e indicazioni operative per materiali, metodologie e formazione del personale e monitoraggio dei risultati.

La ricaduta sulle scuole: PTOF, informazione alle famiglie e formazione del personale

Il testo impone alle istituzioni scolastiche di inserire nel PTOF un piano strutturato per l’educazione affettiva e il rispetto delle differenze, con contenuti calibrati sull’età e la maturazione psicofisica. L’articolo 4 obbliga le scuole a fornire alle famiglie informazioni trasparenti su obiettivi, contenuti e modalità degli interventi.

È previsto un investimento dedicato alla formazione del personale, con percorsi su affettività, sessualità, prevenzione della violenza e contrasto alle discriminazioni. Queste previsioni incidono sull’organizzazione didattica: integrazione nei percorsi curriculari, riprogrammazione oraria, definizione di competenze del personale e allocazione di risorse umane aggiuntive.

Il dibattito pubblico e le criticità previste

Il tema è culturalmente sensibile e susciterà contrapposizioni ideologiche tra attori politici, famiglie e associazioni. Il testo cerca di bilanciare pluralismo e responsabilità educativa attraverso la consultazione pubblica e l’adeguamento dei contenuti all’età degli alunni.

Le criticità prevedibili includono contestazioni sui limiti dei contenuti considerati “sensibili”, richieste di maggiori garanzie per la libertà educativa delle famiglie e contendenti interpretazioni sul ruolo della scuola. Possono nascere ricorsi e tensioni istituzionali prolungate.

Il prossimo iter parlamentare e le fasi successive

Il testo è assegnato alla VII Commissione Cultura; il passaggio parlamentare potrà modificare contenuti, integrare norme e definire tempi attuazione.