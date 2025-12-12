Eduscopio 2025, i migliori licei scientifici regione per regione: la mappa completa

Eduscopio è il progetto della Fondazione Agnelli che, con aggiornamento annuale, analizza i dati di migliaia di licei italiani valutandoli in base ai risultati universitari conseguiti dagli ex studenti. L’edizione 2025 conferma la metodologia: il criterio di valutazione si fonda sulla performance accademica post-diploma, offrendo un parametro oggettivo per orientare la scelta verso i licei scientifici.

La piattaforma rappresenta uno strumento utile per le famiglie e gli studenti che vogliono confrontare le opzioni disponibili sul territorio e individuare gli istituti dove gli ex alunni hanno ottenuto i migliori esiti nel percorso universitario.

La mappa regionale dei licei scientifici: le prime posizioni

La classifica Eduscopio 2025 offre una panoramica nazionale articolata, evidenziando gli istituti che guidano le graduatorie nei diversi capoluoghi di provincia. A Roma, il liceo Augusto Righi si conferma punto di riferimento, mentre a Milano emerge l’Alessandro Volta. A Firenze la leadership spetta al Niccolò Machiavelli, a Napoli al Convitto Vittorio Emanuele II.

In Emilia-Romagna spicca il Niccolò Copernico a Bologna, in Veneto il Galileo Galilei a Verona. In Puglia primeggia il Gaetano Salvemini a Bari, in Sicilia il Boggio Lera a Catania. Il Friuli Venezia Giulia vede in testa il Guglielmo Oberdan a Trieste, la Sardegna l’Antonio Pacinotti a Cagliari.

Nel Trentino-Alto Adige guida l’Evangelista Torricelli a Bolzano, in Umbria il Galeazzo Alessi a Perugia, nelle Marche il Galileo Galilei ad Ancona. Per la Valle d’Aosta non sono disponibili rilevazioni nell’edizione corrente.

Questa distribuzione territoriale consente agli studenti di confrontare le opzioni nella propria area geografica e orientare la scelta con consapevolezza.

I casi di eccellenza nelle grandi città

Tra i licei scientifici che guidano le classifiche Eduscopio 2025 nei principali capoluoghi italiani emergono l’Augusto Righi a Roma, l’Alessandro Volta a Milano, il Niccolò Machiavelli a Firenze e il Convitto Vittorio Emanuele II a Napoli. Questi istituti rappresentano riferimenti consolidati per chi consulta le graduatorie alla ricerca di scuole con un solido track record formativo.

I risultati si basano sugli esiti universitari conseguiti dagli ex studenti dopo il diploma, parametro che permette di valutare l’efficacia della preparazione offerta. La presenza di questi licei ai vertici riflette la qualità del percorso didattico e la capacità di dotare gli studenti di competenze spendibili nel proseguimento degli studi accademici.

Le chiavi di lettura per scegliere l’istituto

I risultati Eduscopio si fondano sugli esiti universitari degli ex studenti, un criterio concreto per valutare la qualità della preparazione offerta dai licei scientifici. Consultando il portale, ogni studente può confrontare le opzioni disponibili nella propria città, individuando gli istituti che meglio preparano al proseguimento degli studi.

La lettura critica dei dati permette di orientarsi in modo informato, tenendo conto della metodologia adottata e della propria situazione personale.

L’accesso ai dati aggiornati 2025

Il portale Eduscopio consente di scoprire quali sono i migliori licei scientifici nella propria città, grazie ai dati aggiornati all’edizione 2025. La consultazione è diretta e permette di verificare i risultati locali, facilitando il confronto tra istituti dello stesso territorio e l’individuazione delle opzioni più coerenti con il proprio percorso formativo.