Effetto opossum nelle scuole: ansia e immobilizzazione negli studenti torinesi, lo studio del Centro Ulisse

Uno studio biennale del Centro Ulisse, finanziato dal PNRR, ha seguito oltre 200 studenti in circa una decina di scuole medie e superiori di Torino e provincia. Risultati recenti: ansia pervasiva, effetto «opossum» con immobilizzazione, noia come strategia di fuga e marcato calo della concentrazione, ampiamente presentati al convegno “Inside school”.

La ricerca: metodo, partecipanti e finanziamento

L’équipe del Centro Ulisse presso l’Osservatorio sulle problematiche scolastiche e dello sviluppo ha condotto un intervento biennale di mentoring individuale uno a uno su oltre 200 studenti in una decina di scuole medie e superiori di Torino e provincia.

Il progetto, finanziato dal PNRR, mirava a ridurre i divari territoriali e contrastare la dispersione scolastica; i risultati sono stati presentati al convegno “Inside school: cosa farsene delle emozioni a scuola”.

L’effetto opossum e i sintomi osservati

Il cosiddetto effetto opossum descrive studenti che, di fronte a difficoltà o al timore del giudizio, si rendono invisibili: si bloccano, smettono di partecipare e assumono un atteggiamento simile al fingere la “morte”.

Gli psicologi del Centro Ulisse evidenziano che l’ansia viene usata sia come etichetta sia come contenitore di stati emotivi diversi — rabbia, vergogna, frustrazione, paura — rendendo complessa la diagnosi e l’intervento. Tra le manifestazioni più ricorrenti sono riportate l’incapacità di avviare attività autonome, l’immobilizzazione davanti ai compiti e un’apparente apatia che nasconde disagio interno.

Gli operatori hanno raccolto espressioni frequenti come “ho l’ansia” e “sono annoiato”, mentre gli insegnanti segnalano un calo marcato della concentrazione in classe. Il fenomeno riduce partecipazione e ostacola processi di apprendimento quotidiani.

Il disagio: origini e fattori associati

Il disagio emerge spesso già alle medie, se non prima, secondo il report Inside school. Fattori ricorrenti includono l’uso prolungato del cellulare, notti insonni e difficoltà di relazione che favoriscono isolamento e peggioramento emotivo.

Queste dinamiche alimentano ansia e apatia, riducono la disponibilità al dialogo e aumentano comportamenti di “rumore”: alcuni studenti parlano sempre meno, altri manifestano agitazione o scatenano conflitti che amplificano il malessere collettivo e compromettono rendimento scolastico.

Le conseguenze in aula

La dispersione implicita emerge con studenti presenti fisicamente ma partecipazione passiva: alcuni non parlano, altri generano ‘rumore’ (chat violente, interferenze esterne), e pochi mediare i conflitti.

Il risultato: gestione più complessa per gli insegnanti e ridotta inclusione, con impatti sulla vita scolastica quotidiana, aumentando l’abbandono implicito e le difficoltà relazionali.

L’intervento di mentoring

