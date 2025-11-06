Effetto opossum nelle scuole: ansia e immobilizzazione negli studenti torinesi, lo studio del Centro Ulisse

Effetto opossum nelle scuole: ansia e immobilizzazione negli studenti torinesi, lo studio del Centro Ulisse

Studio biennale del Centro Ulisse su oltre 200 studenti torinesi rivela ansia pervasiva, effetto opossum e calo della concentrazione nelle scuole medie e superiori.
Effetto opossum nelle scuole: ansia e immobilizzazione negli studenti torinesi, lo studio del Centro Ulisse
davidec

Uno studio biennale del Centro Ulisse, finanziato dal PNRR, ha seguito oltre 200 studenti in circa una decina di scuole medie e superiori di Torino e provincia. Risultati recenti: ansia pervasiva, effetto «opossum» con immobilizzazione, noia come strategia di fuga e marcato calo della concentrazione, ampiamente presentati al convegno “Inside school”.

La ricerca: metodo, partecipanti e finanziamento

L’équipe del Centro Ulisse presso l’Osservatorio sulle problematiche scolastiche e dello sviluppo ha condotto un intervento biennale di mentoring individuale uno a uno su oltre 200 studenti in una decina di scuole medie e superiori di Torino e provincia.

Il progetto, finanziato dal PNRR, mirava a ridurre i divari territoriali e contrastare la dispersione scolastica; i risultati sono stati presentati al convegno “Inside school: cosa farsene delle emozioni a scuola”.

L’effetto opossum e i sintomi osservati

Il cosiddetto effetto opossum descrive studenti che, di fronte a difficoltà o al timore del giudizio, si rendono invisibili: si bloccano, smettono di partecipare e assumono un atteggiamento simile al fingere la “morte”.

Gli psicologi del Centro Ulisse evidenziano che l’ansia viene usata sia come etichetta sia come contenitore di stati emotivi diversi — rabbia, vergogna, frustrazione, paura — rendendo complessa la diagnosi e l’intervento. Tra le manifestazioni più ricorrenti sono riportate l’incapacità di avviare attività autonome, l’immobilizzazione davanti ai compiti e un’apparente apatia che nasconde disagio interno.

Gli operatori hanno raccolto espressioni frequenti come “ho l’ansia” e “sono annoiato”, mentre gli insegnanti segnalano un calo marcato della concentrazione in classe. Il fenomeno riduce partecipazione e ostacola processi di apprendimento quotidiani.

Il disagio: origini e fattori associati

Il disagio emerge spesso già alle medie, se non prima, secondo il report Inside school. Fattori ricorrenti includono l’uso prolungato del cellulare, notti insonni e difficoltà di relazione che favoriscono isolamento e peggioramento emotivo.

Queste dinamiche alimentano ansia e apatia, riducono la disponibilità al dialogo e aumentano comportamenti di “rumore”: alcuni studenti parlano sempre meno, altri manifestano agitazione o scatenano conflitti che amplificano il malessere collettivo e compromettono rendimento scolastico.

Le conseguenze in aula

La dispersione implicita emerge con studenti presenti fisicamente ma partecipazione passiva: alcuni non parlano, altri generano ‘rumore’ (chat violente, interferenze esterne), e pochi mediare i conflitti.

Il risultato: gestione più complessa per gli insegnanti e ridotta inclusione, con impatti sulla vita scolastica quotidiana, aumentando l’abbandono implicito e le difficoltà relazionali.

L’intervento di mentoring

Il Centro Ulisse ha erogato un mentoring individuale uno a uno, seguito per oltre 200 studenti in una decina di scuole medie e superiori di Torino e provincia. L’intervento biennale, finanziato dal PNRR, mirava a ridurre i divari territoriali scolastici.

Gli psicologi hanno poi raccolto espressioni ricorrenti: “ho l’ansia” e l’uso di “noia” per mascherare imbarazzo, presentate al convegno Inside school.

Ti potrebbe interessare

Raid fascista al liceo di Roma, il Pd chiede a Meloni un'informativa in aula
News Scuola

Raid fascista al liceo di Roma, il Pd chiede a Meloni un'informativa in aula

Decreto scuola convertito in legge: riforma maturità e 3 milioni per il sud
News Scuola

Decreto scuola convertito in legge: riforma maturità e 3 milioni per il sud

Studente di Treviso bocciato dopo il lutto per il padre, il Tar del Veneto annulla la decisione
News Scuola

Studente di Treviso bocciato dopo il lutto per il padre, il Tar del Veneto annulla la decisione

Contratto scuola 2022-2024, docenti verso aumenti fino a 185 euro e arretrati da 1.444 euro
News Scuola

Contratto scuola 2022-2024, docenti verso aumenti fino a 185 euro e arretrati da 1.444 euro

Approvata legge sulla Mappa della memoria: 1,2 milioni per i viaggi scolastici nei campi di concentramento in Italia
News Scuola

Approvata legge sulla Mappa della memoria: 1,2 milioni per i viaggi scolastici nei campi di concentramento in Italia

Classi piccole non garantiscono risultati migliori: il ministro Valditara punta su più docenti e didattica personalizzata
News Scuola

Classi piccole non garantiscono risultati migliori: il ministro Valditara punta su più docenti e didattica personalizzata

Trentino, riforma della valutazione: debiti formativi solo in seconda e quarta superiore
News Scuola

Trentino, riforma della valutazione: debiti formativi solo in seconda e quarta superiore

Entro il 2035 oltre il 60% delle competenze docenti sarà ridefinito secondo lo studio EY-Sanoma
News Scuola

Entro il 2035 oltre il 60% delle competenze docenti sarà ridefinito secondo lo studio EY-Sanoma

Link copiato negli appunti