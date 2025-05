Erasmus italiano: il nuovo decreto e 7 milioni per la mobilità

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ufficializzato attraverso un nuovo decreto l’intenzione di rafforzare significativamente la mobilità studentesca italiana. L’investimento per il 2025 segna un salto importante: i fondi destinati all’Erasmus italiano passano da 3 a quasi 7 milioni di euro, quasi raddoppiando le risorse disponibili.

Questo incremento sostanziale rappresenta una strategia precisa del MUR per ampliare le opportunità di studio e promuovere l’innovazione nel sistema universitario nazionale. Come ha sottolineato il Ministro Anna Maria Bernini: “Più opportunità di studio, più offerta formativa, più innovazione, più condivisione. Cresce l’Erasmus italiano e per me è una grande soddisfazione”.

L’obiettivo è chiaro: creare un sistema di mobilità che valorizzi le eccellenze accademiche italiane e favorisca la condivisione formativa tra atenei.

Le borse di studio per la mobilità

Il nuovo finanziamento porta con sé una delle novità più rilevanti per gli studenti: le borse di studio raggiungono ora un importo massimo di 1.000 euro mensili. Questa cifra è stata pensata per coprire concretamente le principali spese che i partecipanti dovranno sostenere: dall’alloggio al vitto, fino ai costi per la mobilità locale.

Un’altra modifica significativa riguarda la soglia ISEE, che il MUR ha innalzato a 50.000 euro. Questo ampliamento rappresenta una svolta importante perché permette anche agli studenti del ceto medio di accedere al sostegno economico, non limitando più le opportunità solo a chi si trova in condizioni economiche più difficili.

La flessibilità caratterizza anche la durata dell’esperienza: il periodo di mobilità può variare da 3 a 6 mesi, permettendo agli studenti di organizzare il percorso in base alle specifiche esigenze accademiche e ai piani di studio da seguire.

L’erasmus italiano: un’opportunità diversa

Il termine “Erasmus italiano” potrebbe generare confusione, considerando che tradizionalmente associamo l’Erasmus ai programmi di mobilità verso università europee o internazionali. La versione nazionale rappresenta invece una formula completamente diversa, concentrata esclusivamente sulla mobilità all’interno dei confini italiani.

La differenza principale rispetto al programma europeo risiede nella semplificazione burocratica e nell’eliminazione delle barriere linguistiche. Gli studenti possono spostarsi tra atenei italiani senza affrontare complesse procedure di riconoscimento crediti o problematiche legate alla lingua di insegnamento.

L’obiettivo centrale è valorizzare le eccellenze accademiche distribuite sul territorio nazionale, permettendo agli studenti di scoprire specializzazioni uniche offerte da diverse università italiane. Ogni ateneo possiede infatti competenze specifiche e tradizioni di ricerca che rappresentano un patrimonio formativo prezioso.

Questo approccio favorisce inoltre l’integrazione tra corsi di studio e istituzioni, creando una rete di collaborazioni accademiche più solida e facilitando lo scambio di metodologie didattiche innovative tra le università partecipanti.

I requisiti per partecipare

Per accedere all’Erasmus italiano gli studenti devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali stabiliti dal decreto del MUR. Il primo passo è essere regolarmente iscritti a un corso di laurea triennale, magistrale o a un dottorato presso un’università italiana riconosciuta.

Un aspetto cruciale riguarda l’esclusività del finanziamento: i candidati non devono aver già ricevuto altri contributi pubblici simili durante lo stesso anno accademico. Questo garantisce una distribuzione equa delle risorse tra tutti gli studenti interessati.

Il progetto di studio o ricerca rappresenta il cuore della candidatura e deve essere preventivamente approvato sia dall’università di provenienza che da quella ospitante. Infine, la condizione economica viene valutata attraverso l’ISEE, che non deve superare i 50.000 euro annui.