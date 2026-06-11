Immagine di Salvini bruciata alla Sapienza: il collettivo studentesco scatena polemiche istituzionali

Nella mattinata di martedì 9 giugno, all’interno dell’Università La Sapienza di Roma, il collettivo studentesco Cambiare rotta ha dato fuoco a una fotografia di Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega. Il gesto, compiuto in uno degli atenei più grandi d’Italia, ha immediatamente acceso il dibattito pubblico sulla tolleranza negli spazi universitari e sui limiti del dissenso politico.

Immagini e testimonianze dell’accaduto hanno circolato rapidamente sui social network, amplificando le reazioni e trasformando l’episodio in un tema nazionale. La diffusione virale dei contenuti ha innescato un confronto politico e istituzionale che ha coinvolto esponenti di governo, opposizioni e osservatori del clima democratico nei campus.

L’evento ha riportato l’attenzione sul confine tra protesta simbolica e aggressione verbale verso gli avversari politici.

La replica di Salvini: rifiuto dell’intimidazione e rilancio politico

Il vicepremier ha reagito con fermezza all’episodio. Matteo Salvini ha respinto ogni forma di intimidazione, dichiarando: «C’è chi sceglie il confronto e chi, invece, preferisce l’insulto e arriva persino a bruciare le immagini di chi la pensa diversamente. E questi sarebbero i ‘tolleranti’ e ‘accoglienti’?».

Il leader della Lega ha quindi ribadito la propria posizione: «Non mi faccio intimidire da questi gesti. Avanti, con ancora più determinazione». La replica sottolinea il contrasto tra confronto democratico e atti simbolici di delegittimazione, rilanciando la sfida politica senza cedere alle pressioni.

La condanna di Valditara: solidarietà e richiesta di presa di posizione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso immediata solidarietà a Salvini, definendo l’episodio «un vile gesto». Secondo il titolare del Mim, bruciare l’immagine di un esponente politico rappresenta un atto di intolleranza che nulla ha a che vedere con il confronto democratico.

Valditara ha sottolineato come chi alimenta odio e delegittimazione dell’avversario «avvelena il dibattito pubblico e tradisce i valori di rispetto e libertà sui quali si fonda la nostra democrazia». Il ministro ha auspicato una ferma condanna trasversale, rivolgendosi anche alle opposizioni per un pronunciamento netto contro quanto accaduto.

I precedenti: il rogo dell’immagine a Torino nel 2024

L’episodio alla Sapienza non costituisce un caso isolato. Il 29 novembre 2024 a Torino, al termine di un corteo promosso da ProPal, centri sociali e studenti, era stata data alle fiamme un’immagine del leader della Lega. Anche in quell’occasione il gesto simbolico aveva alimentato un ampio dibattito pubblico.

Il ripetersi di questi atti riporta l’attenzione sul tema della violenza simbolica nella protesta politica e sul confine tra dissenso legittimo e aggressione verbale verso gli avversari. Per molti osservatori, il fenomeno meriterebbe una risposta chiara da tutto l’arco parlamentare, al di là delle appartenenze partitiche, per salvaguardare il confronto democratico.

Le questioni aperte: tolleranza negli atenei e confine del dissenso

L’episodio riaccende il dibattito sulla tolleranza nelle università italiane. Il gesto simbolico solleva interrogativi sul clima nelle aule e sui limiti tra dissenso legittimo e aggressione verbale.

Le dichiarazioni istituzionali richiamano il confronto democratico come fondamento irrinunciabile. Valditara sottolinea che rispetto e libertà costituiscono i valori su cui si fonda il dialogo pubblico. Gli osservatori evidenziano la necessità di distinguere la critica politica dalla delegittimazione dell’avversario, per evitare che la protesta degeneri in odio.

Il confine tra espressione del pensiero e violenza simbolica resta al centro del confronto.