Esame terza media 2025: le indicazioni del MIM

L’esame di terza media costituisce la prova conclusiva del percorso nella scuola secondaria di primo grado ed è requisito fondamentale per accedere alle scuole superiori. Tutte le prove devono essere sostenute nel periodo compreso tra l’ultimo giorno di scuola e il 30 giugno, seguendo le Indicazioni nazionali per il curricolo.

La struttura delle prove scritte

L’esame di terza media 2025, secondo le indicazioni del MIM, prevede lo svolgimento di tre prove scritte, ciascuna programmata in una giornata differente. La prima prova è dedicata all’italiano o alla lingua di insegnamento principale, la seconda mira a valutare le competenze logico-matematiche, mentre la terza è riservata alle lingue straniere.

Quest’ultima è suddivisa in due sezioni distinte: una per la lingua inglese e l’altra per la seconda lingua straniera studiata durante il percorso scolastico. Per gli studenti che seguono i percorsi musicali è prevista un’integrazione specifica: il loro esame include anche una prova pratica di strumento che completa il quadro valutativo delle competenze acquisite.

La prova orale e il calcolo del voto

Il colloquio orale dell’esame di terza media è finalizzato a valutare il livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli studenti in base alle Indicazioni nazionali per il curricolo. Durante questa prova viene anche verificata la padronanza delle competenze di educazione civica, aspetto sempre più rilevante nella formazione dei giovani.

Il voto finale dell’esame è espresso in decimi e viene calcolato come media tra il voto di ammissione e la media dei punteggi ottenuti nelle prove scritte e nel colloquio. Per superare l’esame è necessario ottenere un punteggio pari o superiore a sei decimi. In caso di un rendimento eccellente, se il voto finale è 10/10, la Commissione d’esame può decidere di assegnare la lode, ma solo con unanimità di giudizio.

Consigli per la preparazione

Per affrontare al meglio l’esame è fondamentale organizzare un piano di studio efficace. Dedica tempo quotidiano a ripetere gli argomenti principali di ogni materia, concentrandoti sugli aspetti più complessi. Esercitati con tracce degli anni precedenti per familiarizzare con il formato delle prove scritte e cronometra il tempo per migliorare la gestione durante l’esame.

Preparati per l’orale creando collegamenti tra le diverse discipline e approfondendo tematiche di educazione civica. Una preparazione costante e metodica ti permetterà di affrontare la prova con maggiore sicurezza e puntare al massimo dei risultati.