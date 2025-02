Fango in paradiso di Francesca Michielin: testo e significato

Il testo di Fango in paradiso

“Fango in paradiso” è il brano con cui Francesca Michielin partecipa al Festival di Sanremo 2025. Di seguito il testo completo della canzone:

Dopo centomila lacrime Le grondaie cadono Non so se vorrei rifarlo da capo Quasi speravo tu mi avessi tradito Ti avrei scritto tutto in un messaggio Ma non sapevo se ero in grado Mi hai fatta piangere fuori dallo stadio Ma avrei voluto fosse tutt’altro E va bene E va bene E va bene così Non mi aspetto niente di sensato Come quei cartelli gialli per terra con su scritto “Attenzione! Il pavimento è bagnato” Come se Cambiasse ancora qualcosa così Ci vorrebbe un’altra vita in un film E quanto amore sprecherò Quanti vetri rotti Che sono plastica Per i tuoi stupidi occhi Se non piangi mai Programmare un addio chiusi in macchina Era tutta teoria ma non pratica Mi dispiace però A volte capita Di volersi sempre O mai più Non c’è più il soffitto Chissà con chi farai un figlio Se poi cambierai indirizzo Se c’è fango in paradiso Quante volte mi avrai fatto il cinema Dentro a quel supermercato Non so se l’avevi considerato Che uno dei due sarebbe stato da schifo Ma va bene Va bene Più o meno così Non mi aspetto niente di sensato Da chi l’edera la compra già finta e poi in estate la tiene su un balcone in un vaso Come se Cambiasse ancora qualcosa così Ci vorrebbe un’altra vita E quanto amore sprecherò Quanti vetri rotti Che sono plastica Per i tuoi stupidi occhi Se non piangi mai Programmare un addio chiusi in macchina Era tutta teoria ma non pratica Mi dispiace però A volte capita Di volersi sempre O mai più Non c’è più il soffitto Chissà con chi farai un figlio Se poi cambierai indirizzo Se c’è fango in paradiso Ma non lo so Programmare un addio chiusi in macchina Quasi zero poesia, solo pratica Mi dispiace però A volte capita Di amarsi sempre O mai più Non c’è più il soffitto Chissà se ti vedrò in giro Se avrai perso, se avrò vinto Se c’è fango in Paradiso

Significato e analisi del brano

“Fango in paradiso” rappresenta un viaggio emotivo attraverso le fasi conclusive di una relazione, dove la narratrice oscilla tra rassegnazione e necessità di accettazione. Il brano si sviluppa come un flusso di coscienza dove le immagini concrete si mescolano alle metafore della perdita.

La canzone si apre con “centomila lacrime” e “grondaie che cadono”, simboli di un dolore travolgente che sembra non avere fine. L’autrice gioca con l’idea del tradimento come via di fuga più semplice, quasi desiderato per facilitare la rottura: “Quasi speravo tu mi avessi tradito”.

Le immagini quotidiane, come i “cartelli gialli” e il “pavimento bagnato”, si trasformano in metafore dell’inutilità dei segnali d’allarme in una relazione ormai compromessa. Il riferimento ai “vetri rotti che sono plastica” sottolinea la superficialità del dolore dell’altro, incapace di provare emozioni autentiche.

Il titolo stesso, “Fango in paradiso”, racchiude il tema centrale: la contaminazione di qualcosa di puro e perfetto, dove il fango rappresenta il deterioramento di un amore ideale, ormai irrimediabilmente corrotto dalla realtà quotidiana.

Foto copertina via ilfattoquotidiano.it