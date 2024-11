Feeling di Elodie e Tiziano Ferro: testo e significato

Il nuovo singolo di Elodie e Tiziano Ferro racconta una storia d’amore complicata e travolgente, accompagnata da ritmi R&B.

Feeling, frutto dell’inedita sintesi tra Elodie e Tiziano Ferro, è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da oggi, venerdì 8 novembre 2024. Questo entusiasmante duetto sancisce la prima collaborazione tra i due artisti esplorando ritmi R&B che scandiscono la complessità e l’intensità di una relazione vissuta con passione, ma anche con dubbi e fragilità.

I primi indizi della collaborazione tra Elodie e Tiziano Ferro sono apparsi sui social, dove i due hanno condiviso alcuni momenti di un incontro avvenuto a casa del cantautore a Los Angeles. Il risultato è un brano che ha del potenziale sia per l’intensità e per le riflessioni che suscitano le parole dei due artisti, sia per la suggestiva unione delle loro voci.

Testo Feeling di Elodie e Tiziano Ferro

[Tiziano Ferro]

Elodie

Tiziano

Sei Satana che vive sulla mia spalla

Che cammina insieme a me, ghetto blasta

La tua relazione è un buco nell’acqua

E tu ci cammini sopra e fai

[Elodie]

Questo silenzio quanto ci costa?

Forse più del Moysa

Vuoi rubare l’anima di una popstar

[Tiziano Ferro & Elodie]

Ma fai così

Mi odi come l’ R&B

Abbiamo i graffi di un CD

Che è lì da qualche parte

Nella tua Porsche

Profumo sui sedili

Che sa di noi senza vestiti

È stato solo un feeling

È stato solo un feeling

Ti ho amato forse anche troppo

E anche più di nascosto

Apro una storia alle 6 quando eri con lei

Dentro un bagno un’ora ad una festa e lei

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

[Elodie]

L’ultima gemma per non annoiarci

Un solo dilemma, sinceri o bugiardi?

Mi cercavi la sera tardi

Ti scrivevo solamente un indirizzo come taxi

Sì, era bellissimo così

Gli specchi rotti

Ed i tuoi jeans

Ma c’ero andata un po’ sotto

Forse anche troppo

In più di nascosto

[Tiziano Ferro & Elodie]

Apro una storia alle 6 quando eri con lei

Dentro un bagno un’ora ad una festa e lei

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

[Tiziano Ferro]

Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono

Fottimi e poi offrimi da bere come un Dom Perignon

Erykah, Missy, Aaliyah, svegli dalla notte prima

Come il Ghetto Blasta ancora spaccavamo tutta Roma

Mi rincorre e fa paura, mi tortura

Pensieri ostili, you can dust it off and try it again

Ma era solo feeling

[Tiziano Ferro & Elodie]

Apro una storia alle 6 quando eri con lei

Dentro un bagno un’ora ad una festa e lei

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

Significato di Feeling di Elodie e Tiziano Ferro

Nel testo di Feeling, Elodie e Tiziano Ferro si alternano in un racconto di amore e disillusione, esplorando una relazione fatta di momenti intensi e attrazione irresistibile, ma anche di sfiducia e incertezze. La relazione viene vissuta in maniera quasi clandestina, con incontri fugaci e senza stabilità, immersa in una precarietà che rispecchia la complessità dei sentimenti. Le parole rivelano una consapevolezza di fondo: l’attrazione tra i due è intensa, ma priva di una vera solidità emotiva, rappresentando solo un “feeling” momentaneo.

La produzione musicale, curata da Golden Years, intreccia le voci dei due artisti e li accompagna in un percorso sonoro che riflette la tensione emotiva della canzone. Il brano fa leva su sonorità moderne e coinvolgenti, con un ritmo R&B che unisce le influenze musicali di Tiziano Ferro e il nuovo cammino artistico intrapreso da Elodie. Come sottolinea Ferro, il brano “esplora la psicologia umana” e si concentra su quel feeling, quella scintilla istintiva che, per quanto superficiale, guida molti dei comportamenti e dei sentimenti umani in amore; Elodie aggiunge che questo lavoro è anche un modo per esplorare le “fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli”, un pensiero che aggiunge ulteriore profondità alla canzone.

Un’anticipazione dei prossimi passi artistici

Feeling non è solo una parentesi musicale ma rappresenta per entrambi gli artisti un’anticipazione delle loro future evoluzioni. Elodie è impegnata non solo nel mondo della musica, ma anche nel cinema e attualmente sta preparando il grande evento Elodie The Stadium Show, che inizierà a giugno 2025, e che la porterà sul palco di due importanti stadi italiani: l’8 giugno a San Siro, Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli.

Per Tiziano Ferro, Feeling arriva dopo il periodo di pausa che era seguito al mega tour negli stadi con 14 date e oltre 570.000 spettatori. Recentemente ha anche pubblicato il suo primo romanzo La felicità al principio.