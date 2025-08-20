Back to friends di Sombr: testo e significato della canzone

Shane Boose, in arte Sombr, rappresenta una delle voci più promettenti della nuova generazione di cantautori. Nato a New York nel 2005 e cresciuto nel Lower East Side, questo giovane artista ha mosso i primi passi nella musica attraverso gli studi di musica classica, sviluppando però fin dall’infanzia una passione autentica per la composizione.

La sua carriera ha subito una svolta decisiva nel 2022 con il rilascio del singolo “Caroline”, che ha sfruttato il potere virale del web per catapultarlo sotto i riflettori internazionali. Questo successo iniziale gli ha permesso di costruire una fanbase solida e in costante crescita, passando dai 13 milioni di ascoltatori mensili su Spotify a circa 40 milioni attuali.

Con il suo stile intimo e ricco di sfumature emotive, Sombr si distingue per la capacità di raccontare storie d’amore e relazioni complesse, costruendo una narrazione personale che risuona profondamente con il pubblico giovane.

Back to friends di Sombr: testo e traduzione

Il brano “Back to Friends” presenta un testo intenso che esplora la complessità emotiva di una relazione giunta al termine. Ecco il testo completo di Back to friends con traduzione italiana:

Touch my body tender – Tocca il mio corpo con tenerezza

‘Cause the feeling makes me weak – perché la sensazione mi rende debole

Kicking off the covers – Tiro via le coperte

I see the ceiling while you’re looking down at me – guardo il soffitto e tu da lì guardi in basso verso di me

How can we go back to being friends – Come possiamo tornare a essere amici

When we just shared a bed? – quando abbiamo appena condiviso un letto?

How can you look at me and pretend – Come puoi guardarmi e fare finta

I’m someone you’ve never met? – che io sia qualcuno che non hai mai incontrato?

It was last December – Era lo scorso dicembre

You were layin’ on my chest – eri sdraiata sul mio petto

I still remember – Lo ricordo ancora

I was scared to take a breath, didn’t want you to move your head – avevo paura di respirare, non volevo che muovessi la testa

How can we go back to being friends – Come possiamo tornare a essere amici

When we just shared a bed? (Yeah) – quando abbiamo appena condiviso un letto?

How can you look at me and pretend – Come puoi guardarmi e fare finta

I’m someone you’ve never met? – che io sia qualcuno che non hai mai incontrato?

The devil in your eyes – Il diavolo nei tuoi occhi

Won’t deny the lies you’ve sold – non nasconderà le bugie che hai venduto

I’m holding on too tight – mi sto aggrappando troppo forte

While you let go, this is casual – mentre tu lasci andare, questa è una cosa casuale

How can we go back to being friends – Come possiamo tornare a essere amici

When we just shared a bed? (Yeah) – quando abbiamo appena condiviso un letto?

How can you look at me and pretend – Come puoi guardarmi e fare finta

I’m someone you’ve never met? – che io sia qualcuno che non hai mai incontrato?

How can we go back to being friends – Come possiamo tornare a essere amici

When we just shared a bed? (Yeah) – quando abbiamo appena condiviso un letto?

How can you look at me and pretend – Come puoi guardarmi e fare finta

I’m someone you’ve never met? – che io sia qualcuno che non hai mai incontrato?

I’m someone you’ve never met – Sono qualcuno che non hai mai incontrato

Back to friends di Sombr: significato del brano

Back to Friends affronta il doloroso tema di una relazione che giunge al termine, quando uno dei due partner desidera tornare a essere semplicemente amici mentre l’altro prova ancora sentimenti profondi. Il protagonista si trova in una posizione di vulnerabilità emotiva, costretto ad accettare una proposta che considera irrealistica e dolorosa.

Il conflitto centrale del brano emerge dalla domanda ricorrente: “Come possiamo tornare a essere amici quando abbiamo appena condiviso un letto?”. Questa interrogazione evidenzia l’impossibilità di cancellare l’intimità vissuta e di fingere che non sia mai accaduta.

La canzone cattura perfettamente il senso di smarrimento di chi si sente emotivamente investito in una relazione che l’altra persona considera invece casuale.

L’analisi del testo rivela anche un profondo scetticismo verso la sincerità dell’altra persona. Il verso “Il diavolo nei tuoi occhi non nasconderà le bugie che hai venduto” suggerisce una mancanza di autenticità e onestà nel rapporto. Il contrasto tra chi “si aggrappa troppo forte” e chi “lascia andare” rappresenta efficacemente la disparità emotiva che caratterizza molte relazioni moderne, dove l’intimità fisica non sempre corrisponde a un coinvolgimento sentimentale reciproco.

In questi giorni Sombr continua a esibirsi con concerti in Europa, portando la sua musica intima e coinvolgente sui palchi del continente. Il giovane cantautore ha pianificato una breve pausa a luglio per viaggi personali, ma tornerà presto con un calendario fitto di appuntamenti ad agosto.

Il tour proseguirà poi con tappe in Canada e Giappone, permettendo all’artista di raggiungere fan in mercati musicali sempre più diversificati. L’itinerario si completerà con un’ampia tournée in tutto il Nord America, che lo terrà impegnato fino alla fine del 2025, consolidando la sua presenza internazionale.

Fonte immagine: Mundane Magazine