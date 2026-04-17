Filiera 4+2, diploma in quattro anni: accesso diretto a università e ITS Academy

La riforma istituisce un percorso di quattro anni nelle superiori tecniche e professionali collegato a un biennio negli ITS Academy, per un totale di sei anni fino al diploma di specializzazione per le tecnologie applicate. La cornice normativa è in vigore e la sperimentazione nazionale è partita nell’anno scolastico 2024/2025 in oltre 170 istituti tecnici e professionali, con ampliamento previsto per il 2025/2026.

I decreti attuativi definiranno le modalità operative e l’allineamento con gli ITS Academy, nel rispetto delle scadenze fissate dal PNRR per l’entrata a regime completa della riforma.

La struttura del percorso: diploma quadriennale, ITS e università

Il diploma conseguito al termine dei quattro anni di istituto tecnico o professionale ha pieno valore legale: consente l’accesso al lavoro con le stesse opportunità del diploma quinquennale tradizionale, permette l’iscrizione a qualsiasi corso universitario e apre la porta agli ITS Academy senza prove di ammissione aggiuntive.

Chi decide di proseguire negli ITS Academy affronta un biennio di alta specializzazione tecnica che porta al titolo di Tecnico Superiore, profilo di “tecnologo” capace di integrare competenze tecniche avanzate e abilità gestionali richieste dal mercato.

Nonostante la riduzione di un anno, i percorsi quadriennali garantiscono il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento previsti dai corsi quinquennali: cambia la distribuzione oraria e l’organizzazione didattica, ma non i traguardi formativi.

Questa struttura offre agli studenti la possibilità di entrare prima nel mondo del lavoro o di specializzarsi ulteriormente, mantenendo aperte tutte le strade: impiego immediato, formazione superiore tecnica o studi universitari.

Le metodologie didattiche: laboratori, STEM, CLIL e PCTO

Il nuovo modello quadriennale punta su una didattica orientata alla pratica. Le ore di laboratorio aumentano, con la compresenza tra docenti teorici e insegnanti tecnico-pratici (ITP) che consente di lavorare su progetti concreti e simulazioni operative. Crescono anche le esperienze di formazione in azienda, con la possibilità di attivare contratti di apprendistato già durante il percorso scolastico.

La riforma rafforza le discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), considerate strategiche per l’inserimento nel mercato del lavoro. Le lingue straniere guadagnano spazio, anche attraverso il CLIL, metodologia che prevede l’insegnamento di alcune materie in lingua.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) vedono un aumento delle ore dedicate, con tirocini e mobilità anche all’estero per favorire l’internazionalizzazione.

Il legame con il lavoro: imprese in aula, campus e patti 4.0

La riforma 4+2 trasforma il rapporto tra istruzione tecnica e mondo produttivo. Le imprese entrano direttamente nella progettazione dei percorsi e partecipano alla didattica, portando in aula esperti dei settori di riferimento. Il rafforzamento dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e l’estensione dei contratti di apprendistato permettono agli studenti di sperimentare contesti lavorativi reali già durante gli anni di studio.

Nascono i campus: reti territoriali che collegano istituti tecnici e professionali, ITS Academy, centri di formazione professionale, università e imprese. Questi ecosistemi condividono infrastrutture, laboratori e competenze, superando la separazione tra scuola e sistema produttivo.

I Patti educativi 4.0 formalizzano questi accordi, rendendo stabile la co-progettazione tra enti formativi e aziende e garantendo che gli studenti accedano a tecnologie e saperi aggiornati. L’obiettivo è creare una filiera formativa-produttiva capace di rispondere alle richieste del mercato del lavoro e di ridurre il divario tra competenze richieste e competenze effettivamente acquisite durante il percorso scolastico.

Gli indirizzi e la governance della filiera: settori, partecipanti e obiettivi

L’istruzione tecnica si articola in due macro-settori: quello economico comprende amministrazione, finanza, marketing e turismo; quello tecnologico-ambientale raccoglie meccanica, elettronica, informatica, chimica, agraria e costruzioni. Ogni indirizzo prevede un’area comune e una flessibile, adattabile al contesto territoriale.

Il monte ore del quinto anno viene redistribuito sui quattro anni precedenti, senza ridurre il tempo scuola complessivo. Gli istituti dispongono di una quota di autonomia crescente, da 66 ore in prima fino a 231 nell’ultimo anno, da impiegare per laboratori e progetti locali. La compresenza dei docenti favorisce la personalizzazione dei percorsi.

La filiera integra percorsi quadriennali, IeFP, ITS Academy e IFTS. Co-progettano scuole, ITS, enti di formazione accreditati, imprese, università e istituzioni AFAM, garantendo coerenza con le dieci aree tecnologiche degli ITS e le esigenze produttive.

L’obiettivo è offrire occupabilità qualificata e continuità: dopo il diploma lo studente può entrare nel lavoro, proseguire negli ITS o iscriversi all’università, scegliendo in base alle proprie aspirazioni.