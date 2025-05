I dati di Fondazione Libellula su controllo e violenza nelle relazioni giovanili

I numeri dipingono uno scenario allarmante: per il 40% degli adolescenti controllare il cellulare del partner o chiedere le password dei social network non rappresenta un problema, né tantomeno una forma di abuso. Questo dato rivela quanto sia profonda la normalizzazione di comportamenti invasivi nelle relazioni giovanili.

Ancora più preoccupante è scoprire che il 20% dei giovani, sia maschi che femmine, non considera violento toccare o baciare qualcuno senza il suo consenso. Una percezione distorta che cancella il confine tra affetto e violazione.

Ben 1 adolescente su 4 ritiene l’aggressività una reazione “comprensibile” a un tradimento del partner. Questa giustificazione della violenza come risposta emotiva crea un humus pericoloso dove l’abuso si maschera da reazione normale.

La percezione di protezione nelle relazioni

Un dato particolarmente preoccupante emerge dalla disparità di genere nelle aspettative relazionali: mentre un ragazzo su due è convinto che le donne abbiano bisogno di un uomo che le protegga, solo il 27% delle ragazze condivide questa visione. Questo divario rivela come stereotipi radicati influenzino le dinamiche di coppia, trasformando la protezione in controllo.

La minimizzazione della violenza si manifesta chiaramente quando un quarto degli adolescenti giustifica l’aggressività come reazione comprensibile a un tradimento. Ancora più allarmante è la percezione che una ragazza che picchia un ragazzo rappresenti un comportamento meno grave rispetto alla situazione opposta, secondo quasi un adolescente su quattro.

Questi atteggiamenti si traducono in comportamenti concreti: uno su cinque ha subito strattoni dal partner, più di uno su dieci pugni o schiaffi.

Il consenso negato e le distorsioni sessuali

La comprensione del consenso tra i giovani rivela distorsioni preoccupanti che minano le basi di relazioni sane. Un dato particolarmente allarmante emerge dall’indagine: un terzo dei ragazzi è convinto che quando una ragazza dice “no”, in realtà voglia dire “sì”. Questa percezione distorta del consenso femminile trasforma il rifiuto in un invito nascosto, creando una pericolosa interpretazione che può portare a comportamenti inappropriati.

Le dinamiche del consenso maschile non sfuggono ai pregiudizi: il 28% dei ragazzi ritiene che se un coetaneo rifiuta un rapporto sessuale sia “probabilmente gay”, mentre solo il 5% delle ragazze condivide questa visione. Questo stereotipo associa erroneamente l’orientamento sessuale alla capacità di dire no, alimentando pressioni sociali che impediscono l’espressione libera del consenso. La mancanza di educazione sessuale adeguata contribuisce a perpetuare queste false credenze.

La violenza si estende oltre le mura domestiche

La violenza nelle relazioni giovanili non si confina agli spazi privati, ma permea anche la vita quotidiana. Il 75% dei giovani intervistati identifica la strada come il luogo più pericoloso, segnalando un preoccupante spostamento del fenomeno dagli ambienti domestici agli spazi pubblici.

Un dato ancora più allarmante emerge dalla vicinanza del problema: oltre la metà degli adolescenti – il 50% dei maschi e il 62% delle femmine – conosce almeno una persona che ha subito violenza. In più della metà di questi casi, l’aggressore era un partner o un ex fidanzato, dimostrando come la violenza si annidi proprio nelle relazioni più intime.

Questa diffusione capillare del fenomeno richiede un intervento urgente attraverso programmi di prevenzione e sensibilizzazione. Solo aumentando la consapevolezza sui segnali di allarme e promuovendo una cultura del rispetto reciproco sarà possibile contrastare efficacemente questi comportamenti distruttivi che minacciano la sicurezza quotidiana dei giovani.