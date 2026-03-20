Food delivery a scuola, l'80% degli studenti si ribella ai divieti dei presidi

L’esplosione del dibattito sul food delivery a scuola ha preso corpo quando, nei giorni scorsi, TikTok e Instagram hanno fatto circolare le immagini di un gruppo di studenti che riceveva un cartone di cibo da un rider direttamente dalla finestra dell’aula. La scena, al tempo stesso goliardica e provocatoria, ha rapidamente superato i confini del singolo episodio per rivelare una pratica già consolidata tra i ragazzi: ordinare il pranzo via smartphone durante la ricreazione, aggirando i divieti degli istituti.

Il video ha catalizzato l’attenzione proprio perché sintetizza un cambio di abitudini generazionale: addio al panino preparato a casa o alla corsa verso il bar sotto scuola, oggi la merenda si “ordina” con un tap, nell’era del “tutto e subito”. Se da un lato l’immagine del rider alla finestra suscita ilarità, dall’altro mette in luce una tendenza reale e diffusa, alimentata dall’ecosistema delle app on-demand che hanno reso accessibile qualsiasi tipo di cibo in pochi minuti.

Il fenomeno non è più marginale né sporadico: coinvolge quotidianamente migliaia di studenti e solleva questioni che vanno ben oltre la goliardia.

Le motivazioni dei divieti secondo i dirigenti

I dirigenti scolastici di tutta Italia stanno formalizzando il divieto di utilizzare servizi di food delivery con circolari interne che prevedono sanzioni disciplinari. La linea restrittiva non nasce da accanimento contro l’appetito degli studenti, ma da precise esigenze normative legate alla sicurezza degli istituti.

Il primo problema riguarda il controllo degli accessi: l’arrivo di fattorini sconosciuti ai cancelli o all’ingresso impedisce al personale scolastico di tracciare chi entra e chi esce dall’edificio, minando la sorveglianza ordinaria. La questione della tracciabilità degli alimenti rappresenta un ulteriore ostacolo: le scuole non possono assumersi responsabilità su cibi preparati all’esterno, trasportati in condizioni non verificabili e potenzialmente rischiosi per studenti con allergie o intolleranze alimentari.

Infine, subentra il fattore disturbo: il viavai continuo di rider durante le lezioni o la ricreazione rischia di paralizzare l’attività didattica e di compromettere la normale gestione degli spazi comuni. I presidi si trovano così a bilanciare i doveri di vigilanza con le richieste di maggiore libertà da parte degli studenti.

Le risposte degli studenti: dati e contesto logistico

Un sondaggio realizzato da Skuola.net, che ha coinvolto 2.859 studenti della community del portale, ha fotografato il malcontento diffuso rispetto alle circolari che vietano il food delivery: oltre l’80% dei ragazzi si dichiara contrario alla linea restrittiva imposta dai dirigenti scolastici.

Il dato numerico conferma una posizione netta: la stragrande maggioranza degli studenti ritiene ingiusta la decisione di bloccare completamente l’uso delle app di consegna durante l’orario scolastico. Alla base di questa opposizione non vi è soltanto la volontà di ottenere un pasto gradito o l’attrazione verso la novità tecnologica, ma una serie di motivazioni legate al contesto logistico e organizzativo delle scuole.

Molti istituti, soprattutto nelle aree periferiche, non dispongono di un bar interno o si trovano lontani da esercizi commerciali facilmente raggiungibili durante la pausa. In queste situazioni, le uniche alternative al pranzo portato da casa sono i distributori automatici, che offrono quasi esclusivamente snack confezionati come patatine, merendine e dolcetti: opzioni poco adatte a garantire un pasto equilibrato per affrontare sei ore di lezione o per chi resta a scuola nei rientri pomeridiani.

Gli studenti sottolineano come il delivery rappresenti, in questi contesti, una necessità pratica più che uno sfizio, specialmente in caso di dimenticanza del pranzo o durante le giornate con orari prolungati.

Le ipotesi di compromesso e le ricadute sulla ricreazione

Gli studenti propongono soluzioni intermedie: ricorrere al delivery solo in emergenza, quando il pranzo è stato dimenticato o per i rientri pomeridiani, stabilendo orari e punti di consegna specifici che non interferiscano con le lezioni. L’obiettivo è conciliare le esigenze di sicurezza con il diritto a un pasto adeguato, evitando il ricorso esclusivo ai distributori automatici.

Questo dibattito riflette un cambiamento più ampio: la generazione “on-demand” chiede di modernizzare il rito della ricreazione, superando le rigidità burocratiche senza compromettere controllo e igiene. Il confronto tra presidi e ragazzi potrebbe portare a nuove regole condivise, capaci di garantire accesso a pasti nutrienti e tracciabili senza paralizzare l’organizzazione scolastica.