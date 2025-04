Foto shock di cadaveri mostrate agli studenti contro la tossicodipendenza

Un medico legale che mostra foto di cadaveri sul tavolo autoptico a studenti delle superiori: è questo l’insolito approccio educativo scelto dal professor Giovanni Cecchetto durante una recente lezione sull’abuso di stupefacenti. L’esperto, direttore dell’Unità di Medicina legale di Pavia, ha tenuto un incontro formativo dai toni forti presso l’Istituto ‘Don Bosco’ di Padova, rivolto a studenti del triennio finale.

“La mia intenzione è spaventarvi”, ha dichiarato Cecchetto agli alunni, mostrando immagini crude delle conseguenze letali dell’uso di droghe. Un metodo scioccante ma con un obiettivo ben preciso: sensibilizzare i giovani attraverso la cruda realtà, superando la comune sottovalutazione dei rischi legati alle sostanze stupefacenti.

Descrizione dell’evento

L’incontro formativo intitolato “Le dipendenze: danni fisici e psicologici” si è svolto presso l’Istituto paritario salesiano ‘Don Bosco’ di Padova, coinvolgendo studenti del triennio finale delle superiori, tra i 17 e i 19 anni. Durante questa lezione dimostrativa di anatomopatologia, il professor Giovanni Cecchetto, direttore dell’Unità di Medicina legale di Pavia, ha presentato immagini crude di cadaveri sul tavolo autoptico e ha disposto a terra quattro sagome di cartone rappresentanti vittime di overdose.

L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell’Università di Padova in collaborazione con il Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense dell’Università di Pavia. Il medico legale ha mostrato anche gli effetti meno conosciuti della tossicodipendenza, come ulcere, fasciti necrotizzanti ed erosioni gengivali, con l’esplicito intento di spaventare i ragazzi per sensibilizzarli.

Analisi dell’approccio educativo

Il metodo adottato dal professor Cecchetto solleva interrogativi significativi sul piano pedagogico. L’utilizzo di immagini crude di cadaveri rappresenta una scelta didattica forte, che punta deliberatamente a generare paura come strumento educativo.

Questo approccio, sebbene d’impatto, si colloca in una zona grigia tra efficacia comunicativa e potenziale trauma emotivo. È davvero necessario scioccare gli studenti per educarli sui pericoli della droga? La paura è un valido strumento pedagogico o rischia di produrre effetti controproducenti?

Impatto sulla sensibilizzazione degli studenti

La presentazione diretta e senza filtri delle conseguenze della tossicodipendenza può rivelarsi uno strumento potente per aumentare la consapevolezza tra i giovani. Le immagini crude mostrate dal professor Cecchetto – dai corpi sul tavolo autoptico alle erosioni gengivali e ulcere – hanno la capacità di imprimersi nella memoria degli studenti in modo più efficace rispetto alle tradizionali lezioni teoriche.

Questa esperienza visiva intensa potrebbe generare reazioni emotive forti, dal disgusto alla paura, innescando una riflessione più profonda sui reali pericoli delle sostanze stupefacenti. La forza di un impatto emotivo può trasformarsi in un deterrente significativo, soprattutto in una fase della vita in cui i ragazzi tendono a sentirsi invulnerabili.

Il valore di un’informazione basata su casi reali piuttosto che su astratti avvertimenti potrebbe contribuire a smontare pericolose convinzioni come quella che “succede solo agli altri” o che si possa controllare l’uso di droghe senza subirne le conseguenze.