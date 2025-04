Galassie di Irama: testo e significato della canzone

“Galassie” rappresenta uno dei brani più evocativi dell’attuale repertorio musicale di Irama, artista che continua a distinguersi nel panorama italiano per la sua versatilità espressiva. Il cantautore, già noto per hit come “La genesi del tuo colore” e “Ovunque sarai”, torna con questa canzone che fonde sapientemente sonorità pop con influenze elettroniche più contemporanee.

Il brano si inserisce nel percorso artistico di Irama come una naturale evoluzione del suo stile, caratterizzato da testi introspettivi e melodie coinvolgenti. “Galassie” non fa eccezione, proponendo un viaggio sonoro che trasporta l’ascoltatore in una dimensione quasi eterea.

Il testo esplora tematiche profonde come l’evasione dalla realtà quotidiana, la promessa di un mondo migliore e la capacità dell’amore di trasformare anche le esperienze più dolorose. Attraverso metafore cosmiche e immagini sospese tra cielo e terra, Irama costruisce un universo emotivo in cui il dolore si trasforma in danza e il rumore in musica.

Il testo di Galassie di Irama

Dove vanno me lo immagino

Certe stelle quando cadono

Ed esattamente là ti incontrerò

Troverò due soli e un’altra città

Qua non c’è gravità

Ti respirerò libera, come elettricità

Ti porterò dove non sei stata mai, saremo altrove

Quello che vorrai, sotto una pioggia che ci illumina

Lontano da ogni cosa stupida

Andremo dove dimenticherai tutto il dolore

E poi ballerai sotto una pioggia che ci illumina

Tutto il rumore sarà musica

Sentirai coi tuoi occhi, toccherai con il cuore

Hai mai visto due sogni mentre fanno l’amore

Parleranno solo i nostri corpi

Ma tu già lo stai facendo e non ti accorgi

Sospesi nell’aria, qui non c’è gravità

Ti proteggerò da ogni malinconia e se ti va

Ti porterò dove non sei stata mai, saremo altrove

Quello che vorrai, sotto una pioggia che ci illumina

Lontano da ogni cosa stupida

Andremo dove dimenticherai tutto il dolore

E poi ballerai sotto una pioggia che ci illumina

Tutto il rumore sarà musica

Lontano da te, da ogni tua fobia

Da una malattia che prende

Una parte di te e la getterà via

Tu fidati di me

Ti porterò dove non sei stata mai, saremo altrove

Quello che vorrai, sotto una pioggia che ci illumina

Lontano da ogni cosa stupida

Andremo dove dimenticherai tutto il dolore

E poi ballerai sotto una pioggia che ci illumina

Dove nemmeno un dio ci giudica

Il significato di Galassie di Irama

“Galassie” si presenta come un brano dalle forti connotazioni simboliche, in cui Irama esplora il tema dell’evasione dalla realtà attraverso l’amore. Il cantante utilizza metafore cosmiche per descrivere un viaggio immaginario con la persona amata verso una dimensione alternativa, dove le regole della fisica terrestre non esistono più.

L’assenza di gravità menzionata nel verso “Qua non c’è gravità” rappresenta la libertà dai pesi emotivi e dalle costrizioni della vita quotidiana. Le galassie diventano così il simbolo di un universo alternativo dove i due protagonisti possono ritrovarsi e vivere un amore senza limiti.

La promessa di protezione è un tema centrale del brano: “Ti proteggerò da ogni malinconia”. Irama si propone come guida e custode, pronto a condurre l’amata lontano da ogni sofferenza e dolore. Questo aspetto rivela la volontà del cantante di creare uno spazio sicuro dove entrambi possano essere autentici.

Particolarmente significativa è la trasformazione degli elementi negativi in positivi: il dolore diventa danza e il rumore si trasforma in musica. Questi passaggi evidenziano il potere terapeutico e trasformativo della relazione descritta.

Le immagini della pioggia che illumina (“Sotto una pioggia che ci illumina”) creano un ossimoro suggestivo che sottolinea la natura magica di questo spazio condiviso. La canzone culmina con l’affermazione “Con te nemmeno Dio ci giudica”, suggerendo che questo amore trascende persino i giudizi divini, collocandosi in una dimensione di purezza assoluta.