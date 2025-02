Giorgia: testo e significato di "La cura per me", il brano in gara a Sanremo 2025

Giorgia torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “La cura per me”: per la cantante non si tratta affatto della prima esperienza sul palco del Teatro Ariston infatti torna sul luogo che le ha dato la popolarità e che l’ha vista in gara proprio recentemente. La sua ultima partecipazione risale al 2023 con “Parole dette male” che ha conquistato il sesto posto, nonostante fosse tra le favorite. La prima volta a Sanremo è stata nel 1994, con “E poi”, classificata settima. La seconda, quella della vittoria 30 anni fa, quindi nel 1995 con “Come saprei” che ha trionfato. La volta successiva, l’anno dopo, l’artista ha portato “Strano il mio destino”, classificato al terzo posto. Dopo cinque anni, ha presentato la “Di sole e d’azzurro”, arrivata al secondo posto alle spalle della vincitrice di Elisa con il brano “Luce (Tramonti a Nord Est)”. Quella di quest’anno è quindi la sesta partecipazione (quinta da Big).

Ecco il testo ufficiale di “La cura per me” di Giorgia, reso noto in anteprima dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, come succede ogni anno:

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

Tutto passa

Ma scordarti non so ancora come si faccia

Qualcosa lo dovevo rovinare

Nascondo una lacrima nel mare, ferito

Voglio andare avanti all’infinito

Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura

Per me sei avventura

Ma non sei nessuno

Spengo la paura

Di rimanere sola

Per quegli occhi

Per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Non sarò mai più sola

Per me